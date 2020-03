Gull og bronse til IL Ivrig i Hovedlandsrennet

Under Hovedlandsrennet i skiskyting på Toten sist helg, ble det to pallplasser for IL Ivrig.

Det melder leder Øyvind Ustad Andersen til ReAvisa:

– Lørdag ble Vebjørn Horn nummer tre på sprinten i G15, mens Nora Njølstad Randby var med på stafettlaget i J15 som vant søndag.

Sammen med Synne Sandven fra Heddal og Eline Noraberg fra Seljord viste Nora at Telemark og Vestfold skiskytterkrets hevder seg godt på nasjonalt nivå.

Neste store utfordring er Liatoppen skiskytterfestival 17. – 19. april, som er verdens største skiskytter-renn med over 1.150 deltakere.

I fjor stakk IL Ivrig av med en seier, også her.

