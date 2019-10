Sjekke ut skiskyting? Her er en skole med smell!

Her i Re har vi den eneste skiskytterklubben i hele Vestfold, og vi har et av landets flotteste anlegg for sporten. Ikke rart det gror godt i egne rekker! Og straks er det klart for sesongens første skiskytterskole, melder IL Ivrig.

IL Ivrig skiskyting har alt klart for skiskytterskole høsten 2019. Påmelding må skje innen 1. november, og første skiskytterskoledag er onsdag 6. november.

Se hele oversikten i bånn av denne saken.

Hvem kan begynne med skiskyting?

Norges skiskytterforbund anbefaler å begynne med skiskyting tidligst når du er blitt 10 år gammel, men gjerne langrennstrening før det, forteller Øyvind Ustad Andersen, leder i IL Ivrig skiskyting.

– Gjennom skiskytterskolen vil du og dine foresatte få den nødvendige informasjon og veiledning som skal til for at du skal få glede og utbytte av å drive med sporten.

– Grunnlaget for å utvikle deg videre som skiskytter vil bli lagt – og en dag er du kanskje deltaker i Norgesmesterskapet i skiskyting!

Alle barn må ha med en voksen

Ettersom det brukes våpen, må det være med en foresatt som bærer våpenet for utøveren, forteller Øyvind.

– Ellers trenger du et par ski, skisko og staver. Treningstøy til kalde vinterdager er også lurt. Når det ikke er snø, bruker barn og tidlig ungdom joggesko. IL Ivrig skiskyting låner ut skiskyttervåpen til nye utøvere.

Skiskytterskolen finner selvfølgelig sted på Bibo i Våle.

Dagene som er satt av til høstens skiskytterskole er:

Onsdag 06.11.2019 kl. 18.00

Onsdag 13.11.2019 kl. 18.00

Onsdag 20.11.2019 kl. 18.00

Onsdag 27.11.2019 kl. 18.00

Hvis du er interessert, er skiskytterlederen å treffe på epost ouandersen@gmail.com. Påmelding må skje til samme epost innen 1. november.

