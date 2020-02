Her snakker vi langtidsparkering på Revetal…

I ryddinga langs Revetalbekken har det dukka opp en ekstra lang langtidsparkering.

Det er arealet som Re kommune – nå Tønsberg kommune – kjøpte fra Revetal søndre, som nå ryddes.

Og alt som skal hogges, er nå hogd, får ReAvisa opplyst.

Fra tidligere tider uten vrakpant

Men alt som skal ryddes opp i, er ikke rydda opp – for her dukker det opp mye spennende fra glemselen og tidligere tider uten vrakpant.

Ganske så langt sør på arealet kan du skimte restene av en lastebil og en personbil som er dratt opp fra elvekanten.

Nede i skrenten ligger det fortsatt vrakdeler, og det ser ut som en lastebil til er delvis gravd ned. Det er stort sett bare ramma og fronten igjen av kjøretøyene.

Det ser også ut som om det ligger gamle landbruksmaskiner nede i skrenten.

Øde og bortgjemt på Revetal – fram til nå

Slike samlingsplasser for utrangerte kjøretøy var vanlige både her og der, i ei tid da det ikke var mottak for slikt ble det ofte dumpa på steder som dette.

Det var vanlig over hele landet frem til vrakpanten ble innført i 1978. Og akkurat her på Revetal var vrakene øde og bortgjemt – helt til det nå kommer fram i dagslyset igjen etter massiv hogging langs elvekanten.

Lokal biolog Hallvard Holtung mener det er bra at det står igjen noen trær. Han minner om at elvekanter som dette ofte det mest urskogaktige vi har her til lands, fordi de får stå i fred og her er det veldig næringsrikt og produktivt.

Mange spennende elvekanter i Re

– En av de stedene vi har aller størst forekomst av sjeldne naturtyper og rødlista arter i Re, er nede langs elvekanten for eksempel ved Hengsrød.

Spennende for de naturinteresserte, men elvekantene kan også være spennende for de historie- og bilinteresserte:

– Hvis du vil se gammalt søppel, bilvrak og vaskemaskiner, så er det elvekanter du bør oppsøke, forteller Hallvard.

Kjenner du til historien på bilene?

Hva som skjer med de gamle kjøretøyene har ikke ReAvisa fått svar på enn så lenge fra kommunalt hold.

Men det er langt ifra usannsynlig at det som er finni kan være av interesse for folk i veteranbilkretser.

Det hadde vært moro å visst historien på bilene, så hvis noen har peiling – ta gjerne kontakt på Tips@ReAvisa.no!