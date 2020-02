Deler ut 110.000 kroner til gode formål i Re – absolutt siste søknadsfrist i dag!

Over seksti søknader til gode formål på Revetal, i Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad er mottatt – fristen løper ut ved midnatt i dag, torsdag 20. februar 2020.

Det er Meny Revetal på Re-torvet som deler ut 110.000 kroner i forbindelse med 110-årsjubileet i år. 11 vinnere trekkes ut og får 10.000 kroner hver.

Alle de gode formålene blir presentert i ReAvisa. Du kan lese mer om utdelingen, som er et samarbeid mellom Meny Revetal og ReAvisa, her.

– Alt som skaper glede og engasjement i bygda vår

– Vi vil ikke sette noen kriterier utover at det kommer folk i Re til gode, forteller kjøpmann Martin Gran og senterleder Tom Bøyesen.

Enten det er musikk, teater, idrett, eller andre aktiviteter og møteplasser for folk i Re.

– Kort sagt: Alt som skaper glede og engasjement her i bygda vår, og som sørger for et fortsatt levende lokalsamfunn.

Fin spredning i søknadene

Og samme morgen som søknadsfristen går ut ved midnatt, har det kommet inn 62 gode søknader:

– Veldig gøy, mange fine prosjekt, og fin spredning i søknadene, rapporteres det fra kjøpmannhold på Revetal.

For å være med i trekningen må det sendes en søknad på epost til post@re-torvet.no med noen strofer om hva dere vil bruke pengene på, pluss kontaktinfo på de ReAvisa kan snakke med.

