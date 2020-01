Råkjøring i Ramnes – kjenner du igjen noen på filmen?

Denne filmen dukka opp da familien digitaliserte gamle smalfilmer etter faren. Den er merka «Rally Ramnes» og er fra 1970-tallet en gang – mer veit de ikke.

Over ser du en artig film fra herjing med gamle biler i Ramnes for rundt førti år siden. Det går hardt for seg, må man kunne si.

Men hvem er ungdomsgjengen, og hvor er filmen spilt inn?

Setter stor pris på informasjon

– Fant denne filmen i en eske etter pappa. Noen som kjenner igjen folk og sted?, spør familien til innehaveren av filmen.

– Har hørt med noen tanter og onkler, men det var ingen som kjente igjen noen, sier ReAvisa-leseren som setter stor pris på info.

Filmen har liggi usett i flere tiår, før den for kort tid siden ble levert inn til digitalisering hos Luna media på Sem.

Og veit du noe, kan ReAvisa formidle informasjonen. Send epost til Stian@ReAvisa.no.