Torp slipper avgift: – Kunne satt videre drift i fare

Flyplassen «vår» her i Re, Torp Sandefjord lufthavn, må likevel ikke betale avgift for såkalte innflygningstjenester. Det er FrPs samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen svært fornøyd med.

Stortingsrepresentanten fra Re, Morten Stordalen (FrP), forteller at det er blitt jobba for en slik løsning over lengre tid.

– Dersom Torp hadde blitt nødt til å betale for såkalte innflygningstjenester, kunne det satt hele flyplassens økonomi og videre drift i fare.

– Glad for avgjørelsen

Avinor har fram til nå ikke tatt betalt for innflygningstjenester til Torp, altså kontroll og oppsyn med luftrommet over lufthavna.

Det har imidlertid vært et ønske fra Avinor om dette, noe som ville resultert i en kraftig økning i kostnadene for Torp. Det gikk ikke Samferdselsdepartementet med på:

– Jeg er glad for at departementet har konkludert med at det er avgjørende at flyplasser av den størrelsen Torp har, som ikke er en del av Avinor-nettverket og heller ikke mottar støtte fra staten, slipper å betale for innflygingstjenester, sier Morten Stordalen.