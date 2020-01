Leserinnlegg: Reingjøringsskandalen – hvem har ansvaret?

I kommunen «der barn ler» må det kuttes kraftig over hele linja – også i renholdet på Re-skolene. Det gjør folk forbanna, skriver Heming Olaussen, leder i Tønsberg SV.

Folk reagerer med forbauselse og forbannelse på at Tønsberg kommune har bestemt at lærere og elever skal overta deler av reingjøringa av skoler i kommunen.

Praksisen er importert fra bl.a. Sandefjord, og reflekterer etter mitt syn en form for forakt for faget reingjøring, og er dessuten nok et uttrykk for at det er de med lavest inntekt og status som er enklest å kutte når det skal kuttes.

For kuttes skal det. 60 millioner på drifta av hele den nye kommunen, har kommunestyrets flertall bestemt. Mot SVs stemmer.

Vi pekte på at en enda mildere form for eiendomsskatt enn den Re praktiserte per i fjor ville skaffet nok inntekter til å unngå de fleste av de kuttene flertallet vedtok.

Men nei – SP, AP, MDG og KrF (posisjonen) – med støtte fra Høyre og FrP – foretrakk å vedta et «blindt kutt» på 60 millioner framfor å hente inn pengene slik at barn og unge, eldre, sjuke, funksjonshemma og arbeidstakere kunne bli ivaretatt.

Det er et ansvar flertallet tok – men nå må de også ta det!

Sammenslåingshistoria til Re og Tønsberg er en historie om en politisk ledelse som overkjørte egen befolkning.

Det får de masse skryt for, fra statsråd Sanner (Høyre) og fylkesmann Per Arne Olsen (FrP). Ex-ordfører Hillestad skrev sørgevise til kommunerevyen og tatoverte Re sitt kommunevåpen på skulderen.

Han er stolt av Re. Er han stolt av konsekvensene av sammenslåinga, slik de komme til uttrykk bl.a. I denne reingjøringsskandalen?

Eller er det bare i godværsdager vi hører fra Senterpartiet? SP gjorde et brakvalg i Re. Trodde folk kanskje at partiet ville bli en slags garanti for at Re sine interesser skulle bli ivaretatt i den nye kommunen?

Det SP skal ha, er at de er gode hestehandlere. De fikk både varaordfører og en hovedutvalgsleder i den nye politiske ledelsen.

Hovedutvalgsleder for oppvekst er SPs Heidi Myhre fra Re. Hun er politisk hovedansvarlig for det som skjer innafor dette området.

Nå ser vi altså hva budsjettkutt i dette omfanget fører til.

Jeg kjenner Myhre som en kompetent og positiv politiker. Likevel var hun del av det politiske flertallet som foretrakk å kutte i budsjettene framfor å skaffe de pengene som trengtes.

Det bør hun og SP ta sin del av ansvaret for – det er som kjent ikke bare solskinnsdager i politikken. Men solskinn var det SP argumenterte med, da de valgte å se bort fra folkeavstemminga i Re.

Da het det seg at vi «måtte» gi opp Re som egen kommune av økonomiske årsaker – og de valgte å anbefale Tønsberg nettopp fordi dette var kommunen med den sterkeste økonomiske ryggen!

Tønsberg mangla imidlertid over 120 millioner på å gå i balanse i 2020, skulle det vise seg. Neste år er anslaget på underskuddet på over 160 millioner.

Derfor er det nedsatt et kriseutvalg forgå se på kommunens økonomi. «Alle steiner skal snus», som det heter. Kanskje de skal løfte den steinen som heter eiendomsskatt aller først?

Så kanskje de kan unngå å tråkke på de som gjør de dårligst betalte jobbene? Og kanskje lærene kan få MER tid til elevene, ikke mindre?

I kommunen der barn ler?

Heming Olaussen, Re.

Leder av Tønsberg SV.