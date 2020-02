Vindvær over Re – her har busskuret blitt kabriolet

Igjen blåser det godt over Re, denne gangen med velta busskur og trær over flere veier.

Det er heldigvis ikke kommet meldinger av samme alvorlighetsgrad som ved forrige uvær over Re, helga for to uker siden.

Da blåste taket av et bolighus i Ramnes og to ble skada i arbeidet med å redde huset.

Brannmannskap rykker ut til flere «vindrelaterte hendelser»

Men noen trafikale problemer er det, blant annet med et tre over Kåpeveien og Solerødveien.

Og en ReAvisa-leser forteller om et velta busskur langs Kopstadveien, ved Søbyholmen:

Her er det i skrivende stund dårlig med tak over hodet for de som skal tilbake på bussen etter vinterferien, mandag.

Sør-Øst 110-sentral melder om at brannmannskap er på flere vindrelaterte hendelser i dag, lørdag 22. februar 2020.

Politiet i Sør-Øst har ingen meldinger om personskader i forbindelse med denne runden med vindvær over Re.

