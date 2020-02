Halve taket blåste bort under søndagsfrokosten: – Vi skvatt som vi aldri har skvetti før!

Uværet har herja i Re, og det har herja i stykker taket på et hus langs Brårveien. I jobben med å redde huset, ble to gode hjelpere skada og kjørt til sjukehus.

Les også: Full brannutrykning til Re.

Det ble en dramatisk søndag formiddag for familien med gjester på besøk, i det lille røde huset langs Brårveien i Ramnes.

Her har familien bodd siden 1999, og de har aldri opplevd noe liknende.

Et voldsomt brak og bråk

– Vi har jo vært litt redde for noen store trær, spesielt i fjor sommer med noen skikkelig virvelvinder. Men det har gått greit. Fram til i dag.

– Vi satt og spiste frokost, og så skvatt vi som vi aldri har skvetti før. Det var et voldsomt brak og bråk, og vi spurta ut for å se hva som skjedde. Det var jo litt av et syn!

– Og siden da har vi jobba på taket, hele dagen, for å få det sånn noenlunde tett. Det drypper noen steder enda, men nå får det være greit for nå.

To kjørt til sjukehus med ambulanse

I jobben med å tette taket midlertidig, ramla to gode hjelpere ned fra taket nærmest oppå hverandre, og begge fikk vondt i ryggen.

De ble begge henta av ambulanse for en sjekk på sjukehuset etter et hardt fall. Nå melder de at det heldigvis går bra med begge.

– Det viktigste er folka, så skal vi nok få huset på stell igjen også.

Dramatisk søndag

ReAvisa har fått mange tips, og huseieren skjønner at det så dramatisk ut – med taket halvveis av og ambulanse oppi gårdsplassen.

Hun og gjestene som fikk seg et dramatisk Re-besøk, prater gjerne med lokalavisa, men har ikke lyst til å ha navn og bilde i avisa.

Uværet herjer overalt i Re og Vestfold i dag, søndag 9. februar: Ferger er innstilt, fly omdirigeres fra Torp, og det er melding om skader ellers i Vestfold. Det førte også til avlysning av siste dag av Re middelalderdager 2020.

Les flere saker fra politiloggen i Re.