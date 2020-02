– Hei, alle lag og foreninger i Re – kom på kommunehuset og sjekk ut dette!

1 måned ago

Litt reklame for noe jeg brenner for. Jeg har startet friluftssentralen.no og bruker denne kanalen til å få med folk på tur hver onsdag. Går til forskjellige, lett tilgjengelige steder i Tønsberg, Holmestrand og Larvik kommune (Så langt), med mulighet for å fyre ett lite kaffebål. Jeg legger ut hvor jeg skal gå, så kan de som ønsker ta turen og slå av en prat, grille ei pølse eller lage varm drikke på bålet. Vi hadde en flott tur til Langevannet i Ramnes på onsdag og neste uke drar jeg til Merkedammen og håper det kommer like mange humørfylte folk