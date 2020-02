– Har’u sceneskrekk? Velkommen ska’ru værra!

'Blø for drakta sa'rem' - Ja, alltid for Re FK i mitt hjerte sa jeg! ⚽️ • • ____________ #fotballdamer

Barna på nye eventyr Et hett søndagstips: tid til lek, glede, fantasi og spenning er viktigere enn å gå langt på turen dere kanskje skal ut på. Sørg for en god start: en sjokoladebit og entusiasme er som hånd i hanske, hos oss. • • _______________ #uteglede #2v ær #landscapeofnorway #t ønsberglivet #ryks åsen #reavisa

Vi hadde en flott tur til Langevannet i Ramnes på onsdag. Neste uke drar jeg til Merkedammen igjen og håper det kommer like mange humørfylte folk dit også. Vi var 12 stk på sist tur. Ingen påmelding, ingen medlemskap, ingen krav for å delta. Bare lavterskel friluftsliv, bålkos og godt selskap med gode historier og erfaringer. Velkommen skal du være uansett. Friluftshilsen fra Mona og Dag Henning #friluftssentralen #b åltur #tbno #utp åtur #mittfriluftsliv