– Veit akkurat hva vi skal bruke bursdagspengene på!

Teatersjef Rikka ble gratulert av både kjente og ukjente på handleturen etter jobb i dag. – Så jeg var nok veldig blid og ganske blank i øynene da jeg gikk gjennom butikken.

ReAvisa skreiv om barneteateret som har premiere på Peter Pan helga 13 – 15. mars. Men vi røpa aldri at de var den aller første vinneren av Meny Revetals bursdagspenger.

Den overraskelsen skal komme i hver papiravis, gjennom hele 2020. Hele 110.000 kroner skal deles ut – en tusenlapp per år som feires.

Blid og blank i øynene

Lokalavisa tar selvfølgelig kontakt med teatersjefen seinere samme dag som avisa kom ut, for å høre hva første vinner av bursdagspengene har å si:

– Jeg fikk vite det mens jeg var på jobb i dag, og jeg har gått og smilt i hele dag, sier Rikka Rivrud fra Revetal.

– Jeg ble så glad for at vi endelig kan få et skikkelig bakteppe på teateret. Etter jobb gikk jeg på Meny og handla til middag som vanlig, og da hadde jeg glemt det litt, men jeg ble møtt av blide, hyggelige folk som ville gratulere, sjøl folk jeg egentlig ikke kjenner.

– Så jeg var nok veldig blid og ganske blank i øynene da jeg gikk gjennom butikken.

Et godt sted for barn og unge

Det er så hyggelig at så mange anerkjenner arbeidet som gjøres på Kulturhuset Elverhøy, forteller Rikka til ReAvisa.

– Da har vi oppnådd det vi ønsker. For vi vil jo være et godt sted for barn og unge.

– Jeg hadde faktisk teaterøvelse i dag også, og stemninga var nok enda mer positiv enn vanlig, fordi vi har fått denne pengegaven. Alle var veldig glade og takknemlige.

– Jeg hadde mest lyst til å gå og røske ned det gamle bakteppet med en gang, men jeg må nok vente til det nye kommer. Det er litt skummelt om vi blir stående uten noe bakteppe i det hele tatt til Peter Pan.

Scena skal bli finere enn noensinne!

Om ikke det nye sceneteppet blir klart til premiere 13. mars – noe som er knapt med tid – så skal nok et nytt, flott sceneteppe være på plass til neste gang Kulturhuset Elverhøy fylles med kultur og full sal:

– Lørdag 6. juni åpner vi huset og inviterer til en stor festival for små og store, med underholdning og aktiviteter både inne og ute, og da lover vi at teppet skal være på plass og at scena blir finere enn noensinne!

– Hurra for verdens beste lokalbutikk, sier jeg bare. Vi er heldige, vi, mener Rikka.

– Og jeg fant Martin på butikken, og fikk gitt ham en god klem, også!

110 år blir til 110.000 kroner til gode formål i Re

Meny Revetal feirer 110 år, og 110.000 kroner skal deles ut til gode formål i Re – les mye mer om det i februar-avisa. De aller første vinnerne ble presentert i mars-avisa. Resten kommer i løpet av resten av året.

På ReAvisas Facebook-side legges det ut en video av trekkinga av hver og en vinner, og trekkinga står gammel-ordfører Thorvald Hillestad for, sammen med senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen og kjøpmann Martin Gran.

