En grønn, spirende arena for læring, sjølberging og inkludering

ReAvisa skreiv om Re hagelag i mars-avisa, og deres møte på Re helsehus med tilhørere fra fjern og nær. Men vi røpa aldri at de var den andre vinneren ut av Meny Revetals bursdagspenger.

Den overraskelsen skal komme i hver papiravis, gjennom hele 2020. Hele 110.000 kroner skal deles ut – en tusenlapp per år som feires, til 11 gode formål i Re.

«Summende hager»

– Re hagelag er superglad for å ha blitt trekki ut! Vi har sliti litt, men vi har klart å snu trenden, forteller Torill Wilskog til ReAvisa.

Og i så måte kommer de 10.000 bursdagskronene godt med: Nå skal det lokale hagelaget planlegge hvordan pengene kan brukes til mest mulig glede for bygdas hagemennesker, humler og bier i prosjektet «Summende hager».

«Det norske hageselskaps «Summende hager» har et viktig fokus på pollinerende insekter som forsvinner i urovekkende antall. 2020 er FNs internasjonale planteår, og Hageselskapet har i samarbeid med lokallagene en viktig rolle i dette», står det i søknaden.

Hagelag i over 70 år i Re

At det lokale hagelaget får en ekstra pengepott, betyr at de kan heve ambisjonsnivået, og forhåpentlig bli enda mer synlige i nærmiljøet, forteller en jublende glad Torill til ReAvisa.

– Vi har jobba oss opp fra veldig dårlig økonomi, men har ikke hatt nok midler til å satse stort.

Dette bidraget gjør at det kan satses litt ekstra, og at Re hagelag kan gjøre seg kjent for flere i Re.

Tross begrensa ressurser, har medlemstallet vært ganske stabilt opp gjennom åra. Re hagelag er over 70 år gammelt, stifta i 1949.

Økt interesse for dyrking av nyttevekster

Da som nå, var sjølberging og kortreiste, sjøldyrka matvarer i skuddet: – Vi opplever økt interesse for aktivitetene våre, forteller Torill.

– Når vi møter folk i bygda vår, er det økt interesse for dyrking av nyttevekster som grønnsaker og urter.

– Det gjelder nok både unge og gamle, og vi har notert at personer med utenlandsk opphav viser stor interesse for dyrking av egen mat. Det er veldig moro!

– Så Re hagelag er også en forening for inkludering? Og kanskje noen eksotiske frukter?

– Det er noe vi ønsker oss, så vi ønsker alle velkommen!

– Fantastisk og tusen takk!

Til slutt vil Torill takke skikkelig for bursdagspengene, som vi skjønner kommer godt med:

– Fantastisk, og tusen takk!

110 år blir til 110.000 kroner til gode formål i Re

Meny Revetal feirer 110 år, og 110.000 kroner skal deles ut til gode formål i Re – les mye mer om det i februar-avisa. De aller første vinnerne ble presentert i mars-avisa. Resten kommer i løpet av resten av året.

På ReAvisas Facebook-side legges det ut en video av trekkinga av hver og en vinner, og trekkinga står gammel-ordfører Thorvald Hillestad for, sammen med senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen og kjøpmann Martin Gran.

