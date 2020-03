Feirer 110 år med kino og popcorn på taket av Revetal

Her har det vært potetåker, hønsehus og sommershow. Til sommeren blir det kino her!

– Drømmen er kino på toppen av parkeringshuset på Re-torvet, fortalte ungdomskoordinatoren i Re.

Og sånn blir det!

Bursdagsfeiring med parkeringshus-kino

Ungdomskoordinator i Re, Randi Vermelid, nevnte ideen i forbindelse med bursdagspengene som Meny Revetal deler ut i år som de feirer 110 år.

Dette var imidlertid en så god ide, at kjøpmann Martin Gran gikk utenom hele søknadsrunden og sa der og da at dette vil Meny Revetal støtte, som en del av sin 110-årsfeiring på Re-torvet.

For her skal det skje mye moro i løpet av hele 2020, og nå settes også kino i parkeringshuset opp på bursdagsplanen. Mest sannsynlig i forbindelse med skolestart på seinsommeren. Som en kick-off for et nytt skoleår i Re.

Første gang noensinne

Vi veit at dette blir første gang på Revetal, og vi finner heller ikke noen historier om noe liknende ellers i Norges land.

– Dette er hårete, og jeg tenkte på det allerede i fjor, under UKA i forbindelse med skolestart.

– Da ble det litt knapt med tid, men nå har vi starta tidligere og fått med Re-torvet og Meny Revetal på laget, og de er jo så greie å stille opp med både parkeringshus og penger!

Det sier en jublende glad ungdomskoordinator til ReAvisa.

Arrangementet blir åpent for all ungdom, og det blir skikkelig skjerm og lyd, popcorn og godteri – akkurat som kino skal være.

Det hele blir et samarbeid mellom Ung i Tønsberg, Tønsberg kommune, Re-torvet og Meny Revetal.

En ett år gammel ide blir realisert

I søknaden om bursdagspenger heter det:

“Jeg har fått den ære og glede av å bli kjent med flere ungdom her i Re i min stilling som ungdomskoordinator. Sammen med min kollega i Ung i Tønsberg, Camilla Husemoen, som også driver Nedre Bakkstevold gård, har vi en drøm om å arrangere utekino for ungdom i Re.

Drømmen er å arrangere det i parkeringshuset på Re-torvet. Er dette noe dere kunne tenke dere å støtte og være med å arrangere?

Med store kutt i nye Tønsberg kommune har vi lite midler til å få til spennende events for ungdommen.

Store kutt i nye Tønsberg

Både Camilla og jeg brenner for lokalsamfunnet, og et slik arrangement tror vi kan bidra til å samle ungdommen på en positiv måte og nye bånd kan knyttes.

Etter det vi veit, har aldri dette blitt gjort på Revetal før, og vi tror dette kan fenge ungdommen her i Re”.

Dette blir som en del av bursdagsfeiringa på Re-torvet, gjennom hele dette året.

Dermed kommer midlene som blir gitt til dette arrangementet i tillegg til de 110.000 kronene som skal fordeles på 11 heldige som trekkes ut som mottakere.

Hele 76 gode formål er med i trekkinga

Første mottaker som trekkes ut blir presentert i marsavisa, som ligger i postkassene, der folk møtes, og til gratis nedlasting på nettavisa, torsdag 5. mars 2020.

Hele 76 gode formål har søkt om bursdagspenger og er med i trekkinga.

Den står gammel-ordfører Thorvald Hillestad for, sammen med senterleder Tom Bøyesen og kjøpmann Martin Gran.

Ved hver papirutgivelse legger vi ut en film av trekkinga på vår Facebook-side. Og du kan lese mer om de gode formålene i papiravisa.