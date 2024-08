Gjør klart til bygdas største arrangement – med kommunens største lekeapparat?

Småbarnsforeldrene så seg lei på at lekeplassen ikke var oppdatert skikkelig siden 1980-tallet. Det er den så absolutt nå.

Ann Kristin Bjerkelund og Stian Sørsdal er begge er småbarnsforeldre. De så seg lei på at lekeplassen i grenda ikke var oppdatert noe særlig siden 1980-tallet, og tok initiativet til å gjøre noe med det.

– Jeg sitter i idrettsforeninga, og Stian sitter i ungdomslaget. Det var jo en egeninteresse for å gi plass til ungene våre, utover vår egen hage. Særlig for skolebarna, som ikke har hatt så mye å finne på, sier Ann Kristin til ReAvisa.

Lekeapparatet blir mye brukt

Her er det høye klatrestativ, der det akkurat nå klatrer en skolegutt. – Jeg ser ofte unger som er her når jeg går tur med bikkja, forteller Stian, – det er kjempegøy! Vi har brukt ganske mange timer på søknader og samtaler med kommunen, som heldigvis har vært veldig positive.

– Også var det vel over 70.000 samlet inn på Spleis, forteller initiativtakerne bak lekeplass-prosjektet. I tillegg har firma sponsa og det er inntekter fra bingo og marked.

Det imponerende lekeapparatet sto ferdig tidligere i sommer, med stor åpning på sankthansfesten på Sagatun. Det gamle er også beholdt, oppgradert mange hakk.

Til sammen skal det være det største lekeapparatet på alle kommunale lekeplasser i hele Tønsberg kommune.

Ville ikke gått uten penger fra bingoen

Ann Kristin og Stian er raske til å poengtere at det er mange flere enn de som har bidratt. – Det er inntekter fra år på år med dugnad som har gjort det mulig.

Vivestad har kanskje fylkets mest populære bingo, gammeldags med penn og papir. Noen av deltakerne reiser opp mot en time for å bli med på bingo i Re.

– Uten pengene fra bingoen i bunn ville dette aldri gått, forteller de til ReAvisa.

Alt overskudd går tilbake til grenda

Sjøl om grenda har feira det nye lekeapparatet, blir det på en måte enda en åpning til helga – for da kommer de store horder til Vivestad og høstmarkedet der. Det arrangeres både lørdag og søndag helga 17. og 18. august 2024.

På det meste har det blitt besøkt av rundt 8.000 mennesker – og er med det Re sin største møteplass, år etter år. Første utgave av markedet var i 2006, og siden den gang har det vokst seg større og større.

Alt blir gjort på dugnad og alt overskudd går tilbake til bygdehuset Sagatun og uteområdene her. Som nytt lekeapparat.

Marked, mat og underholdning

At det snart er marked igjen er de sirlig oppstilte pinnene som nå dekker en større del av fotballbanen et tydelig tegn på. – Dette er oppmålingen til alle bodene, forteller Ann Kristin. Hennes svigerfar Tore Fevang er den som går på kryss og tvers med målebåndet sitt.

Her blir det som vanlig alt mulig å kjøpe, se og smake: – Fra traktorer til små nips, grønnsaker, antikke ting. Alpakkaer tror jeg kommer i år, og kaniner har pleid å være her.

– Ungdomslaget har også underholdning for barn, det er barnedisko og konserter. Det kommer matvogner med alt fra lapskaus til asiatisk, sukkerspinn og donuts.

– Dette er jo årets festival!

– Hest og kjerre kan man kjøre, og man kan få ansiktsmaling. For barna mine er høstmarkedet årets festival!, forteller Ann Kristin.

Blant de mange som gleder seg til marked, er Malin på 10 år. Hun er ikke redd for å ta i et tak, her bidrar så å si hele grenda.

– For meg er det å stå i 4H-kiosken og å selge lodd som er det mest morsomme.

