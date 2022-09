Landlig moro til titusen i Re

Vi kan vel si at sommeren er over, på en mandag som det drypper fra himmelen og gradestokken kryper enda nærmere det blå feltet. Men for en sommer det har vært, og for en høst det blir!

Vi avslutta Re-sommeren med tre markeder og Åpen gård på rappen, og til sammen trakk 10.000 besøkende til landlig moro i Re.

Dette har lange tradisjoner – visste du for eksempel at landets aller første dyrsku ble arrangert her i Re?

Tangering av dagsrekord

Vivestad var først ut, og besøkstallet ble hele cirka 6.000 i comebacket etter korona, i ei seinsommer-helg med strålende sol lørdag og 4.000 innom – det var så å si tangering av tidligere dagsrekorder.

Så kom søndagen med et heller utrygt værlag, og da ble det halvparten så stort besøk, rundt 2.000 trossa regnskurene.

Her kan du lese mer om og se flere bilder fra Vivestad høstmarked 2022.

Tusenvis til bygdetunet

Ramnes var stedet helga etter, nærmere bestemt Bygdetunet Brår og Åpen gård den siste helga i august. Hit kom det godt over 2.000 besøkende, rundt 1.000 lørdag og enda flere søndag.

Aller mest gledelig var det at Re-ungdommen stilte opp og verva flere nye medlemmer til både 4H og Bygdeungdomslag.

Her kan du lese mer om og se flere bilder fra Åpen gård på Bygdetunet Brår 2022.

Tilbake til normalen

Så var det tid for Sensommerfestival på Våle prestegård den første helga i september, den siste helga av tre på rappen med marked og landlig moro her i Re. Hele 2.000 kom til prestegården. Sola kom også, akkurat som meldt. Her kan du lese mer om Sensommerfestivalen.

Med 2.000 besøkende på Våle prestegård, godt over 2.000 på Bygdetunet Brår, og rundt 6.000 i Vivestad, betyr det at rundt 10.000 til sammen har reist til Re for landlig moro i Re de tre helgene på rad med marked og åpen gård.

Det er på ingen måte ny rekord, men en tangering av de gamle rekordene – og et godt tegn på at det meste er tilbake til normalen etter korona for frivilligheten i Re.

Mye mer som skjer i Re

Kulturhuset Elverhøy hadde forrige uke kickoff for mekkegarasjen med en motormandag med rundt hundre oppmøtt. I løpet av høsten er det kickoff for flere idrettsklubber i Re. Det er viktig å komme i gang igjen, spesielt med ungdomstilbud, etter korona.

Hundrevis av 4H-ere var på fylkesleir i Undrumsdal, og det samme var feststemt bygdeungdom i Vivestad. Arrangert av henholdsvis 4H-klubber og bygdeungdomslaget her i Re.

Når det gjelder konserter, har Kaffetid på Revetal stadig noen legender innom, sist Ottar Bighand, neste ut seinere i høst er Ole Paus. På Holt gård var det sommerkonserter på gårdstunet.

Endelig festivalsommer igjen i Re

Denne sommeren var også ett par Re-festivaler tilbake, først Rockstream langs Kileveien i Ramnes som trakk rundt 500 festivalgjester. Det samme tallet endte Re minifestival på, med en fin fredag, familieshow lørdag dagtid, og utsolgt festivallørdag.

Nå utover høsten var det stand-up på Fjellborg sist helg, det blir gratis fest med livemusikk og DJ på Revetal gamle stasjon til helga, og dugnadsgjengen i Vå-Ra-koret er klare for loppemarked på Elverhøy den siste helga i september. For å nevne noe.

Så vi kan trygt si at Re som kultursted er tilbake – med alle våre små og store møteplasser som skaper ei levende bygd.

Noe vi ikke har nevnt? Tips ReAvisa – Tips@ReAvisa.no.