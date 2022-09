Helt i hundre på Elverhøy-kickoff – se bilder

– Jeg var sååå spent på om det kom noen, åsså er vi nok over hundre her, sier en strålende fornøyd Sindre på vegne av Kulturhuset Elverhøy. – Det er litt kult, det som skjer her, sier motor-ungdommen.

Motormandag med kickoff for den nye mekkegarasjen på Kulturhuset Elverhøy, det skjedde i kveld 5. september 2022. Av alle de oppmøtte, var det nok tett oppunder hundre ungdommer som hadde tatt turen.

Og det er nettopp motorungdommen Kulturhuset Elverhøy nå har en vidåpen garasjedør for.

Gledelig stort oppmøte

– Vi håper dette kan bli et knutepunkt – «KNUTepunkt» – oppkalt etter Knut Høydal som var primus motor for mekkegarasjen, blant annet, for alt det som skjer i motormiljøet og motorsporten i bygda vår.

– At dette blir en møteplass, også for motorinteressert ungdom i bygda vår. Dette er jo en super start, sier en jublende glad Sindre Gade Johnsen.

Det blir også satt opp en råneforestilling på kulturhuset denne høsten, og alle ble spurt om å komme med historier og erfaringer.

Mange som driver med så mangt

– Vi har også fått ett par nye interesserte som vil bli med på forestillingen, fra før av er vi fem – seks stykker. Det er bare å ta kontakt for alle som vil henge med, og vi tar i mot flere historier og gode ideer til handling.

Sindre anslår at det var tett oppunder hundre ungdommer innom, og det var femten – tjue utstillere med motoriserte kjøretøy av mange slag.

Her fikk ungdommen hilse på voksne motorinteresserte i bygda vår, som driver med så mangt.

En god start

Noen ungdommer var der på egenhånd, andre hadde følge av mamma eller pappa eller besteforeldre. Noen voksne kom også for å vise sin støtte til motorungdommen.

Over garasjedøra på den splitter nye mekkegarasjen henger skiltet med «Knutepunktet». Dette er en god start for å bli nettopp det.

På plassen går primus motor og styreleder ved Kulturhuset Knut Høydal rundt og prater med alle.

– Kult

– Vi synes det er veldig fint at vi blir invitert, så får vi se hva det blir til videre, sier en ungdomsgjeng i solskinnet på benken bak Elverhøy.

– Det er litt kult, det som skjer her, er gjengen enig om i prat med ReAvisa.

– Det er mange som er interessert i sånt som dette her i Re.

Se bilder fra motormandagen på Kulturhuset Elverhøy:

Les mer om kultur i ReAvisa-arkivet.