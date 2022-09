Kickoff for mekkegarasje og rånerforestilling

Mye spennende på gang på Elverhøy nå etter korona, og det skal markeres førstkommende mandag med gratis pølser og stappa full uteplass med motorsportfolk og -biler.

– Etter en lang stund med korona og avlysninger ønsker vi å presentere en rekke nye prosjekter, forteller Sindre Gade Johnsen på vegne av Kulturhuset Elverhøy til ReAvisa.

Og alt det spennende som skjer på Elverhøy framover kan du høre mer om på åpen kveld med gratis pølser og garnityr så langt det rekker.

Rånerforestilling

Det skjer mandag 5. september fra klokka 17.30, på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes. Og alle fra og utafra bygda vår er invitert.

Her får du høre mer om ungdomsklubben YoungZone som skal åpne opp for et bredere aldersspenn – fra 5. klasse og til og med 3. klasse på videregående.

– Vi skal også sette opp en forestilling om det å vokse opp i Re og omegn, kalt «Bobler og terninger» om ei «rånerjente» og en «sossegutt» som finner kjærligheten på tross av deres svært forskjellige sosiale kretser.

– Til denne forestillingen ønsker vi innspill fra folk som har vært i miljøet; hva er bra, hva kunne vært bedre, hvordan ser samfunnet på dere som gruppe, og er tilbudene lokalt gode nok?

Ny mekkegarasje

– Vi skal og vise fram den nye mekkegarasjen vår, og vi har invitert en rekke lokale motorsporthelter – Re er og blir en motorkommune, og vi anser vårt kulturhus som et flott samlingspunkt for motorinteresserte unge og voksne.

– Vi håper du kommer, og at du tar med deg alle du kjenner som er interessert i motor, hestekrefter, musikk, teater, ungdomsklubb, pølser, sprøstekt løk, og så videre, og så videre, sier Sindre.

Arrangøren Kulturhuset Elverhøy forteller at hele plassen utafor kulturhuset blir full av kjøretøy og stander.

– Alle hjertelig velkommen!

Blant de som kommer for å slå av en prat, er de lokale gutta Ruben Haugerød som driver med drifting og Patrik Ommedal som kjører roadracing. Kristoffer Gutu Holt kjører bilcross og gjør det veldig bra der, Joakim Skovlund bygger og konkurrerer med bilstereo.

– Det vil bli mange historier høre og spennende kjøretøy å se på, vi håper du kommer – alt du trenger å ha med er godt humør.

Alle er hjertelig velkommen, både ungdom og voksne og godt voksne som vil høre mer om dette og støtte prosjektene.

