Førerkortbeslag etter front mot front på Bispeveien

To biler er involvert i en front-mot-front-ulykke på Bispeveien like ved Linnestad. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt ved en slak sving.

Onsdag 31. august klokka 15.27 ble nødetatene varsla om trafikkulykke på Bispeveien ved Revetal. Det viser seg at ulykkesstedet er rett nord for avkjøringa til byggefeltet på Linnestad.

Det ble meldt om store materielle skader på begge bilene, og ukjent personskade.

Førerkortbeslag

Når nødetatene kommer til stedet, blir to personer tatt hand om av helse. Det har vært store krefter i sving i en kraftig kollisjon.

– En bil har kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med møtende bil. Denne bilen traff autovernet før den havna i grøfta.

– Fører av bil som kom over i motsatt kjørefelt har fått sitt førerkort beslaglagt.

Voldsom smell

Begge de involverte var oppe og gikk for egen maskin etter den voldsomme smellen, men begge blir kjørt til sjukehus med ambulanse for en skikkelig sjekk.

Det ble raskt ganske lange køer både sørover og nordover på Bispeveien. Trafikken blir dirigert forbi i ett felt.

Brannmannskap rydder veien for vrakdeler. Bilberging var i gang rett før klokka 16.30.