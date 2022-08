Charlotte gir Re-ungdom en fantastisk mulighet: – Dette gleder jeg meg veldig til!

Re-jenta har levd av å showe i ti år nå, og den erfaringa vil Charlotte dele med nye unge talenter fra hjembygda.

Det er Charlotte Sofie Eliassen Holtung (31) og Kulturhuset Elverhøy som står bak satsinga – og det vil skje på Elverhøy i Ramnes.

Charlotte ble verdensstjerne her i Re, da hun gikk nesten helt til topps i fjorårets The Voice på TV2.

Har fått føle på presset

Kurset består av teater og sang, pluss et innblikk i hvordan det er å livnære seg som artist. Det vil være nyttig for unge talenter fra bygda vår, som drømmer om å gå samme vei som Charlotte.

Men kurset «Sang og scene» er også ment for alle som bare er glad i å synge og showe, og alle som er nysgjerrig på hva det innebærer å være en artist.

– Dette er også for alle de som bare vil ha sang som hobby og ikke har så store ambisjoner, forteller Frank Wedde på vegne av Kulturhuset Elverhøy.

Han er veldig begeistra over tilbudet: – Dette er et helt unikt tilbud til unge som har lyst til å utvikle seg som vokalist og artist.

Ikke tradisjonelle sangtimer

– Det blir mer som coaching, og ikke tradisjonelle sangtimer, forteller Charlotte om opplegget som starter opp denne høsten. – Jeg vil lære bort mye om alt det rundt, også.

– Det å leve av å opptre, er en jobb som består av så mye mer enn akkurat det som skjer på scenen. Det dreier seg om å bli trygg på seg sjøl.

– Og det å takle alt det som et artistliv kan føre med seg, sier Re-jenta som har fått føle på presset.

Ikke minst i direktesendte utslagsrunder på TV2 i fjor.

Gir tilbake til hjembygda

For hun gikk videre og videre, helt til direktesendte utslagsrunder i beste sendetid på fredagskveldene. Hun endte til slutt opp blant topp-ti i en av landets største talentkonkurranser, og Charlotte har fått en stor fanskare i både inn- og utland.

En av opptredende hennes er blant de mest sette The Voice-klippene verden over, på den internasjonale YouTube-kanalen til The Voice.

Samtidig har hun fortsatt opptrådd her hjemme i Re, på Åpen scene på Revetal og på sommerens Rockstream-festival, med mye mer.

Nå er hun klar for å kurse nye artist-spirer fra Re.

Et hus med mange muligheter

Kursinga vil skje både individuelt og i grupper, og Charlotte vil strekke seg langt for å jobbe mot det ungdommene sjøl vil. Mulighetene er mange på Elverhøy:

Det er studio der musikk kan spilles inn, det er scene der det kan settes opp teater-stykker, men aller mest spennende er folka som melder seg på.

– Vi skal få til noe sammen, for det aller mest spennende med å være utøvende artist er samspillet med andre.

– Det er utrolig mye å lære av hverandre, understreker Charlotte i prat med ReAvisa.

Gode ungdomsminner

Både blant kursdeltakerne, men også ved å trekke veksler på alt det som allerede skjer på huset med teatergrupper, ungdomsklubb, flere forskjellige band, kor, med mer.

Elverhøy er et viktig møte-sted for kulturbygda Re, der mye spennende skjer – akkurat som da Charlotte gikk på teater og sang på konserter her som liten jente sjøl.

Så ble det noen år der Elverhøy var nedlegningstruet, etter over hundre år i rollen som ungdomshus, kulturhus og forsamlingslokale.

Charlotte er supertakknemlig for det ildsjelene på Kulturhuset Elverhøy har fått til med en vanvittig snuoperasjon de siste åra.

Heldige som har Elverhøy

Det har gått fra å skulle legges ned, til å være fylt med kultur- og ungdomstilbud hele uka lang. Sjøl har Charlotte spilt flere konserter her, både før og etter The Voice-suksessen.

I ungdomsåra var hun med på spille inn en Elverhøy-CD, og hun har hatt gitartimer her. – Jeg er så takknemlig for Elverhøy, for det Elverhøy betydde for meg, og det jeg veit at Elverhøy betyr for så mange ungdommer nå.

– Det er helt fantastisk det de gjør, jeg har så trua på stedet og folka og ungdommen. Huset har jo fått seg en skikkelig oppgradering, og det kan jo brukes til alt mulig.

– Vi er heldig som har en sånn plass i bygda vår, sier Charlotte i prat med lokalavisa. – Superheldig!

Kulturbygda Re

Gullstrupen er glad for å komme fra kulturbygda Re, der skolelærere og Elverhøy-instruktører pusha henne ut på scenen og backa henne opp da sangdrømmen ble sådd.

Nå skal hun hjelpe nye Re-ungdommer opp og fram, og gleder seg veldig til det. Kursene vil passe best for barn og ungdom i alderen 9 til 16 år i oppstarten, og vil være for alle nivåer.

Foreldre kan ta kontakt for mer info om oppstart, priser, med mer på epost forteller Charlotte som er å treffe på charlotte.seliassen@gmail.com.

Kort om kurset «Sang og scene» på Elverhøy:

Oppstart i september 2022

Begrensa med plasser i første omgang. Så førstemann til mølla! Muligheter for å utvide tilbudet etter hvert

Lavterskeltilbud – for alle uansett nivå

Undervisning og opplegg blir til underveis – jobber ut ifra det hver enkelt elev vil jobbe med og har behov for

Sangundervisning og innstudering av både solosang og sang i grupper

Jobbe med formidling og trygghet på scenen

Mesterklasse i grupper hvis man vil – utrolig lærerikt å se på andre og å komme med tilbakemeldinger

Studioinnspilling ved oppstart og etter endt semester

Mulighet for ekstra individuelle sangtimer underveis

Mulighet for å være med på nyttårskonsert

Samarbeid med teatergruppa, hvis man vil

For mer info om oppstart, priser, med mer på epost charlotte.seliassen@gmail.com

