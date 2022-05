Charlotte feirer ti år som artist med konsert her hjemme i Re: – Jeg gleder meg så sinnsykt!

Charlotte ble verdensstjerne i Re og kjent over hele landet da hun klatra nesten til topps i The Voice i fjor. Nå skal hun synge med duoen hun var i duell med, her hjemme i Re.

Det er fredag 13. mai at Kulturhuset Elverhøy blir arena for en fantastisk flott konsert med Charlotte Sofie Eliassen Holtung (31) fra Fon og duoen Ash and Thornes. Unge talenter fra bygda vår skal varme opp.

Charlotte og gutta møtte hverandre i duell på The Voice, der de sang «Whiskey Lullaby» sammen – klippet er ett av de mest sette The Voice-klipp verden over.

Ti år i showbiz

Charlotte er takknemlig for oppveksten i kulturbygda Re. Hun vokste opp på Revetal, og er nå bosatt på Krakken i Fon med mann og barn. Den første opptreden var på skolen, så prøvde hun seg på Åpen scene på Restauranten – og på den scenen kom også den første betalte jobben.

Det var sammen med Hoys-gjengen på julebordshow for ti år siden. Etter det har det blitt utdannelse innen sang og show, og mange forskjellige og svært varierte oppdrag innen underholdningsbransjen.

Det toppa seg i fjor med The Voice-deltakelse, der Charlotte gikk videre og videre, helt til live-sendingene.

Kulturbygda Re

Her i lokalavisa var sakene om hennes The Voice-eventyr de mest leste gjennom hele året – det er ikke ofte kulturstoff runger på toppen av leserstatistikken. Men i kulturbygda Re skjer det.

– Jeg følte det som om alle heia på meg. Det var veldig moro, og et vanvittig bra skyv fra hjembygda – det merka jeg veldig godt, og det var fantastisk fint, forteller Charlotte – som gikk rett fra rampelyset til fødsel og mammaperm.

Nå er hun klar for å tre inn i rampelyset igjen, og det skjer i spotlighten fra scenelyset på Kulturhuset Elverhøy.

– Vi snakker før korona, liksom

– Det blir så sinnsykt gøy, jeg gleder meg så veldig! Det er lenge siden vi kunne synge for en full sal, til og med The Voice gikk uten publikum i salen. Så vi snakker før korona, liksom.

Ønskene har vært mange – fra hele verden, kan vi lese i kommentarfeltet på YouTube-klippet – om at Charlotte skulle samarbeide med Ash and Thornes. Nå går ønske i oppfyllelse – her hjemme i Re.

– Vi fant skikkelig tonen, såpass at hele det konkurranse-greiene ble litt glemt bort under The Voice, forteller Charlotte og trilleler.

Ikke vanskelig å be

– Så da folk spurte om ikke vi kunne gjøre noe mer sammen, så var vi ikke så vanskelig å be. Det er så god stemning når vi møtes, og det smitter lett over på publikum. Vi koser oss på scenen sammen.

Charlotte er supertakknemlig for det ildsjelene på Kulturhuset Elverhøy har fått til med en vanvittig snuopperasjon de siste åra – fra å skulle legges ned, til å være fylt med kultur og ungdomstilbud hele uka lang.

Konserten er også med på å fylle huset med kultur. Charlotte er glad for å komme fra kulturbygda Re, der lærere pusha hun ut på scenen og backa hun opp da sangdrømmen ble sådd.

Unge talenter åpner konserten

Derfor er det helt på sin plass å vie scenen til nye unge talenter fra Re – det blir først innslag med lokale ungdommer, før Charlotte og Ash and Thornes entrer scenen.

– Jeg gleder meg skikkelig til å høre og se, forteller Charlotte som veit at det gror godt også etter henne i hjembygda. På Elverhøy har de scene, studio og øvingsrom.

Her er det barne- og ungdomsteater, ungdomsklubb og mye mer. Viktige ungdomstilbud i bygda vår.

– Jeg tror vi trenger dette nå

Dørene åpner klokka 18.00 til konserten fredag 13. mai, og det er en familiekonsert, forteller Charlotte. Billetter er allerede i salg.

– Jeg tror vi trenger dette nå, og jeg håper folk kommer og fyller hele Elverhøy – det hadde vært moro, for der har de har tatt i mot oss og ideen om konsert med åpne armer og vid åpne dører.

Sjøl har Charlotte tidligere spilt konserter her, hun var i ungdommen med på spille inn en Elverhøy-CD, og hun har hatt gitartimer her.

– Vi er heldige som har Elverhøy

– Jeg er så takknemlig for Elverhøy, for det Elverhøy betydde for meg, og det jeg veit at Elverhøy betyr for så mange ungdommer nå – her er det skapt en trygg og fin plass for å utfolde seg. Her kan man prøve seg, og det er så viktig med en sånn arena.

– Det er helt fantastisk det de gjør, jeg har så trua på stedet og folka og ungdommen. Huset har jo fått seg en skikkelig oppgradering, og det kan jo brukes til alt mulig.

– Vi er heldig som har en sånn plass i bygda vår.

