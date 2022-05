Stor skogbrannfare: – Unngå all bruk av åpen ild

– Jeg vil ut ifra vår faglige vurdering si at all bruk av åpen ild og bål er uaktsomt, det inkluderer engangsgriller, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen.

Sola steiker i et fantastisk mai-vær, men det sørger også for at det er tørt i skogen, i gress og lyng.

– Det er stor brannfare de kommende dager, forteller vakthavende brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen Tor-Atle Jakobsen.

Anbefalinger for egen hage

– I egen hage er gassgrill trygt, velger du å fyre opp kullgrill kan det kun skje der gnister ikke kan antenne annet brennbart.

– Du må følge nøye med, da en gnist er alt skal til for at det skal oppstå brann.

– Vi mener du bør avstå fra å bruke bålpanne.

Respekter bålforbudet i skog og mark

En brann i vegetasjon og skog kan føre til brann i hus og hytter langt unna. Skulle det oppstå en skog eller gressbrann må alle i en stor omkrets være svært årvåkne.

– Det er ufattelig og hensynsløst at brannmannskapene torsdag kveld måtte rykke ut til et forlatt bål i skogen inn for Nordre Fresje på Barkåker, forteller vakthavende brannsjef Jakobsen.

– Det klokeste nå er å ikke tenne bål. Velger du å gjøre det, tar du et stort ansvar og har plikt til å drukne det i vann før du forlater stedet.