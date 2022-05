Her er hele 17. mai-programmet for Re: – Endelig blir det full rulle med en vanlig 17. mai-feiring igjen!

17. mai-planen for 2022 er en blåkopi av planen for 2019, før korona og kommunesammenslåing, med bare små justeringer av noen klokkeslett. Så hurra, hurra, hurra for en helt tradisjonell nasjonaldag-feiring i Re – her ser du hva som skjer når:

Planleggingen for en helt normal 17. mai-feiring i Re har vart lenge, og nå er alt på stell, forteller Lars Jørgen Ormestad, nestleder i 17. mai-komiteen i Tønsberg kommune og leder for feiringa på Revetal. Han har med seg sekretær Siv Ellen Kristiansen, begge fra Undrumsdal, i organiseringa av feiringa.

De forteller at det meste blir som tidligere i Re, akkurat som før korona og kommunesammenslåing.

Dette er 17. mai-programmet for Re:

Klokka 08.00: Flaggheising i Revetalparken tradisjonen tro til musikk av Blågjengen.

Klokka 09.00: Bekransning og tale for dagen ved Ragnar Kristensen ved bautaen ved Våle kirke.

Klokka 10.30: Bekransning og tale for dagen ved Per Asbjørn Andvik ved bautaen ved Ramnes kirke.

Klokka 10.30: Oppmøte for Re motorklubb for paradeparkering på oppstillingsplass ved skysstasjonen på Revetal.

Klokka 11.30: Barnetog på Revetal for hele Re, vanlig rute fra Re helsehus, Revetalgata, Kåpeveien, Bispeveien, Brårveien, Ramskiveien til Brårsenteret, Brårveien, Regata. Alle barnehager og barneskoler i Re er med, Revetal ungdomsskole og Re VGS med Re-russen, pluss lag og foreninger. Alle fire korpsene i bygda vår spiller: Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Våle skolekorps, Blågjengen og Glagjengen.

Etter barnetoget på Revetal: Tale av 7. klassinger og fellessang på Re-torvet, parkeringsplassen.

Klokka 13.00: Bjerkely skole, lokalt arrangement.

Klokka 13.00: Kirkevoll skole, lokalt arrangement, avholdes ved Våle samfunnshus.

Klokka 13.00: Ramnes skole, lokalt arrangement.

Klokka 13.00: Solerød skole, lokalt arrangement.

Klokka 13.00: Røråstoppen skole og Revetal ungdomsskole, lokalt arrangement, avholdes ved Revetal ungdomsskole – åpent for alle!

Klokka 13.15: Fon, gudstjeneste. Så klokka 13.30: Lokalt tog og lokalt arrangement ved Fon barnehage.

Klokka 18.00: 17. mai-fest på Våle menighetshus. Kåseri om Kong Magnus Lagabøter. Mye sang og musikk. Pølser, is og brus, leker. Arrangør er Våle menighetsråd, Våle Misjonssamband og Våle Normisjon.

Klokka 18.00: 17. mai-fest på Re helsehus med variert program, arrangør er Ramnes diakonat.

ReAvisa tar gjerne i mot bilder og film fra den store dagen fra våre lesere. Send på epost eller melding på vår Facebook-side.

Melding eller epost gjelder også hvis vi har gått glipp av noe som bør være i oversikten over 17. mai-arrangement i Re.