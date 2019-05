I år samles hele Re til ett stort felles 17. mai-tog

For første gang blir alle skolene i Re med i 17. mai-toget på Revetal. Også Undrumsdal, med Solerød og Bjerkely skoler.

Siv Ellen Kristiansen, sekretær i 17. mai-komiteen i Re, har årets program klart.

Det likner veldig på tidligere 17. mai-program, men en ting er nytt:

– Det blir så flott!

Først samla Røråstoppen og Ramnes (med Vivestad-elever) seg om et felles tog på Revetal. Så ble Kirkevoll i Våle (med Fon-elever) med. Eneste som har mangla, var Undrumsdal.

Men i år blir Undrumsdal med, med både den kommunale skolen Solerød og den private skolen Bjerkely.

Det har de lokale FAU-ene og 17. mai-komiteene bestemt. Og de er hjertelig velkomne til Revetal:

– Det blir så flott!, sier en entusiastisk sekretær i 17. mai-komiteen i Re, – en stor felles feiring på Revetal for hele Re!

Om å gjøre at toget ikke biter seg sjøl i rompa

Det har kanskje noe med sammenslåingen med Tønsberg å gjøre? For det er først i Re kommunes aller siste år at hele Re samles til et felles tog.

Det lange, flotte 17. mai-toget på Revetal har de siste åra vært et imponerende skue for folkehavet som omkranser ruta. I år blir det enda lenger.

– Det er om å gjøre at toget ikke biter seg sjøl i rompa, sånn som det gjorde det første året. Det ble vurdert ei ny løype nå som toget blir enda lenger, men nå har vi fått så god trening på å organisere det, så det går nok greit.

Undrumsdølingene får gå først

Derfor blir det den samme, gamle ruta: Fra helsehuset, gjennom alle fire rundkjøringer på Revetal, opp til Brår og snu rundt Brårsenteret, og ned til Revetal og parken.

Solerød- og Bjerkely-elevene får gå først i toget, siden de er nye. Videre kommer elever fra Ramnes, Røråstoppen, Kirkevoll og Revetal ungdomsskole, barnehagene, Re-russen, og så videre, før borgertoget er siste vogn på lokomotivet:

– Her er det fritt fram for lag og foreninger å vise seg fram, oppfordrer 17. mai-sekretæren via ReAvisa.

Rekordlangt tog – nok en gang

I parken blir det tale av og med sjuendeklassinger fra hele kommunen, fra alle de fem barneskolene.

Erfaringsmessig har det meste flyti greit på Revetal: Det er godt med parkering, og dugnadsforeldre gjør en fantastisk jobb som vakter.

Det er bare å glede seg til et rekordlangt 17. mai-tog – nok en gang.

Etter toget blir det arrangement som vanlig rundt om i de forskjellige grendene.

Sjekk hele 17. mai-programmet under annonsen.

Kort om 17. mai i Re:

Klokka 08.00: Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller.

Klokka 08.30: Kransenedleggelse ved Ramnes kirke. Ord for dagen ved ordfører Thorvald Hillestad. Blågjengen spiller.

Klokka 09.00: Kransenedleggelse ved Våle kirke. Ord for dagen ved ordfører Thorvald Hillestad. Gla`gjengen spiller.

Klokka 09.00: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke ved prest Morten Askjer (DELK).

Klokka 10.15 –10.45: Re helsehus, ordfører åpner. Ord for dagen ved sokneprest Jon-Geir Ditmann for beboere og pårørende. Tale for dagen ved elever fra Revetal ungdomsskole. Blomsteroverrekkelse. Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.

Klokka 10.30: Oppstilling fra hovedinngangen på Re helsehus og sør langs Revetalgata v/helsehuset: Lensmann, flaggborg, 17. mai-komité og kommunestyret, Våle skolekorps, Solerød oppvekstsenter, Bjerkely skole og Kirkevoll skole. Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata/Menyparkering: Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Røråstoppen skole, Ramnes skole, Blågjengen, Revetal ungdomsskole, barnehagene, Gla`gjengen, russ, lag og foreninger, borgertog. Re Motorklubb står på paradeplass ved Re skysstasjon.

Klokka 11.00: Toget går fra Re helsehus – Revetalgata – Kåpeveien – Bispeveien – Brårveien – Ramskiveien – rundt ved Brårsenteret – Brårveien og Regata tilbake. Toget ender i parken med felles sang og tale for dagen av elever fra 7. trinn fra alle skolene.

Klokka 12:30: Etter fellesfeiringen på Revetal blir det underholdning og leker på Ramnes skole, Revetal ungdomsskole, Våle samfunnshus, Bjerkely skole og Solerød oppvekstsenter. Alle er velkommen!

Klokka 12:30: Gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Jon-Geir Ditmann med kransenedleggelse og tale for dagen.

Klokka 13:15: Feiring og leker for barna ved Fon barnehage. Alle arrangementer er åpen for alle. Velkommen!

Klokka 18.00: Fest på Helsehuset for voksne i alle aldre. Arr: Diakonatet i Ramnes.

Klokka 18.00: Familiefest på Våle menighetshus. Tale ved Ordfører Thorvald Hillestad. God servering.

Se video fra 17. mai-feiringen i Re i fjor:

Les mer om 17. mai i Re.