Flere steder flagges det ikke: – Er vi i Re helt glemt?

Flere ReAvisa-lesere reagerer på at flagget ikke heises ved flere kommunale bygg etter at vi ble til Tønsberg kommune. Bare tre flagg heises her i Re.

I nye Tønsberg kommune flagges det på Brårsenteret, i Revetalparken og på Re helsehus på offentlige flaggdager.

I gamle Re kommune ble det også flagga ved barnehager, skoler, forsamlingslokaler, med mer rundt om i Re. Det er det slutt på.

– Skammelig!

Det har ført til skuffelse i bygda vår: – Er vi i Re helt glemt? Skammelig at det flotte flagget vårt ikke blir heist på offentlige høytidsdager!

I mai har det vært flere flaggdager, der irritasjonen har bygd seg opp. Det rant over for en ReAvisa-tipser på veterandagen 8. mai.

– Det må finnes andre ting å spare inn på enn dette!!!

Flagger tre steder i Re

Etter en liten sjekk, er det etter det ReAvisa veit bare tre steder det flagges i kommunal regi nå. Ellers blir ikke flagget heist i kommunal regi rundt om i Re.

Vi får også vite at en feil ved flaggstanga førte til at flagget ikke ble heist ved Re helsehus 1. mai – der skal det normalt flagges, sammen med Brårsenteret og Revetalparken.

Vindstille på veterandagen 8. mai gjorde at flere trodde det ikke ble flagga ved Re helsehus, men sjøl om flagget for det meste hang rett ned så var feilen retta opp i og flagget heist denne flaggdagen.

