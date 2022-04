– De som flykter skal føle seg velkommen i bygda vår

– Det er jo i sympati med de stakkarane, og en måte å vise at man tenker på dem. Det er helt forferdelig, det som skjer.

Det sier Frode Riis på Klokkergården i Ramnes til ReAvisa. Fra Ramnesveien og Heianveien synes det store gul-blå ukrainske flagget godt for alle forbipasserende.

Håpet er at de som har flykta fra krigen og kommer til Re også ser det og føler seg velkommen i bygda vår.

Godt synlig støtte

– Vi stakk og kjøpte stoff og sydde flagget etter offisielle mål, forteller Frode til ReAvisa. Siden har flagget vaiet i vinden, godt synlig på langt hold.

– De fleste veit jo at jeg tar litt i når det først ska’ gjørras no’, sier Frode, som også tenker på matsituasjonen i verden, når to av de største korneksportørene i verden kriger mot hverandre.

– Dette viser oss at det ikke er en selvfølge, noen ting. Jeg mener det er en påminnelse om at vi må ta vare på det vi har her også, samtidig som vi må ta vare på hverandre.