«Love from Norway»

I aksjonsuka var det spesielt en ting som gikk igjen: En grenseløs takknemlighet for å få lov til å hjelpe. I dag er det demonstrasjon i mot krigen og til støtte for Ukraina.

Flere lass med nødhjelp til ukrainske flyktninger har gått fra Olgars til hjelpeorganisasjonen Coolture i Norge, som igjen har avtale med ukrainske hjelpeorganisasjoner som nå er basert i grenseområdene på Polen-sida av grensa.

Hele Re har trådd til og gitt det som trengs, og Olgars-gjengen på aksjonsbasen på Brår har tatt i mot, sortert og pakka. Og de har oppdatert lista over det som trengs underveis, så alt kommer til nytte.

Hele bygda trår til

Det ble felt noen gledestårer da en rørende lang rekke Røråstoppen-elever kom gående med mange flotte bidrag til hjelpeaksjonen midt i aksjonsuka. Og Olgars-gjengen kan fortelle om mange flere rørende møter med folk.

Som er takknemlig for å kunne hjelpe. Noen av hilsene har Olgars-gjengen fått lov til å ta bilde av og dele med ReAvisa-leserne.

Det har også blitt bakt boller og kaker til Olgars-gjengen, ei kake forma som et stort hjerte.

– Stopp krigen – vi står sammen for Ukraina!

Nå er aksjonsuka avslutta og det vurderes fortløpende om det blir en ny aksjonsuke over liknende lest. Det blir i så fall på oppdrag av hjelpeorganisasjonene som sørger for at alt kommer til nytte der det trengs.

I dag, lørdag 5. mars, er det mange som reiser fra Re til Tønsberg for å vise sin motstand mot krigen og støtte til Ukraina. En stor tverrpolitisk markering starter klokka 13.00 på Farmandstorvet i by’n.

Appeller blir holdt av blant annet reingene Daniel Ims, leder i Tønsberg Arbeiderparti, og Ole Marcus Mærøe, kommunestyrepresentant for Rødt i Tønsberg.

