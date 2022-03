Tatt i 139 km/t på Bispeveien

Søndag stilte UP seg opp med laserkontroll i 80-sona langs Bispeveien gjennom Re. Resultatet ble to førerkortbeslag. Og mye mulig fengselsstraff.

Politiet i Sør-Øst oppsummerer fartskontrollen langs Bispeveien i Re søndag kveld 6. mars 2022:

Kan føre til fengselsstraff

De kan røpe at den verste fartssynderen ble målt til svimlende 139 km/t i 80-sona.

Det er en så drøy fartsovertredelse at det normalt sett følger med fengselsstraff for forholdet.

Grensa for fengselsstraff i 80-sone går fra og med 136 km/t.

Totalt fire reaksjoner

I tillegg ble enda en målt til en hastighet verdig førerkortbeslag.

Det vil si to førerkortbeslag, pluss at det ble skrivi ut to forenkla forelegg.

