Re Røde Kors forbereder mottak av flyktninger: – Vi veit at det er mange i bygda vår som ønsker å hjelpe til

Det lokale Re Røde Kors-laget legger i disse dager grunnlaget for at ankomsten for flyktninger fra krigen i Ukraina skal bli best mulig. Og du kan være med på å bidra til det.

– Vi er klare og forbereder oss for å bidra når flyktninger fra krigen i Ukraina kommer til vårt lokalmiljø, sier Birger Aune, leder i Re Røde Kors, til ReAvisa.

Norge har gitt midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske borgere. Røde Kors er til stede på Nasjonalt ankomstsenter i Råde med 30 – 40 frivillige i døgnet.

Traumatisk flukt for mange

Frivillige hjelper til med alt fra logistikkoppgaver som mat- og klesutdeling til psykososial støtte og ivaretakelse av de som kommer. Frivillige i Røde Kors har også bidratt på andre mottak som Scandic Helsfyr i Oslo og Herøya akuttinnkvartering i Porsgrunn.

– Vi forbereder oss nå på en innsats i hele landet, heter det i en pressemelding fra Røde Kors sentralt. Her i Re ber Røde Kors-lokallagslederen nærmiljøet om å stille opp:

– Vi må som et helt lokalsamfunn gjøre oss klare for å ta imot flyktningene som er venta. Det har vært en traumatisk flukt for mange.

Viktig at nærmiljøet stiller opp

– Vi veit at det er mange kvinner og barn som kommer. Nå er det viktig at nærmiljøet stiller opp og ønsker flyktningene velkommen på en best mulig måte.

– Vi i Re Røde Kors forbereder oss på alle vis, også ved å stå klare til å ta flyktningene i mot med åpne armer på våre aktiviteter i lokallaget.

I tillegg er det flere fra lokallaget her i Re som bidrar på tvers av kommune- og fylkesgrenser, i annen Røde Kors-innsats.

Flere frivillige melder seg

Frivillige fra Røde Kors forbereder seg på at mange har behov for omsorg og støtte i en vanskelig tid. Hjelpa kan også dreie seg om helt konkrete praktiske gjøremål.

– Vi veit at det er mange i Re som ønsker å hjelpe til. Min oppfordring er at de melder seg som frivillig til Røde Kors eller andre organisasjoner allerede nå. Da får vi sikra god opplæring og sørga for at vi får organisert hjelpa på best mulig måte.

– Allerede nå merker vi at flere frivillige melder seg og er klar til innsats, forteller Re Røde Kors-leder Birger Aune.

Har gode planer for å organisere all hjelp

Han påpeker at Røde Kors er alvorlig bekymra for situasjonen i Ukraina, og understreker at partene i konflikten må overholde internasjonal humanitærrett, beskytte sivile og grunnleggende tjenester.

– Det er forferdelig at folk i Ukraina nå møter mer vold, smerte, tap og uro etter åtte år med konflikt. Røde Kors frykter at ytterligere opptrapping vil forverre en allerede utfordrende humanitær situasjon.

Røde Kors er til stede i Ukraina og nabolandene for å bistå: – Det er svært viktig at nødhjelp nå kommer inn, sier Birger og legger til:

– Nå håper jeg at folk i Re gjør seg klare for å stille opp. Vi har gode planer for hvordan vi skal bidra. Det er bare å ta kontakt.