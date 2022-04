Last ned ReAvisa på papir april 2022

Ei ny avis ligger i postkassene og der folk møtes – og papiravisa kan lastes ned på nettavisa.

«Alle» i bygda vår har et forhold til Bakke mølle, der mange har vært i bryllup, bursdag, konfirmasjon eller minnesamvær etter begravelse – eller tatt en tur innom for å spise nista si eller ta en kaffikopp.

Mange lurer på hva som ville skje med den flotte plassen, etter at ildsjelen Øivind Skjeggerød gikk bort i februar. Nå veit vi det – mølla skal leve videre som møteplass i bygda vår. Det kan du lese mer om i denne avisa.

Faste spalter og nyetableringer

Alle de faste spaltene er med: Boktips fra biblioteksgjengen for påska, Idrettskalenderen for Re, med mer. Som vanlig snakker vi med noen som satser på Re, med ny næringsvirksomhet her i bygda vår.

Og vi setter fokus på kanskje Revetals mest omdiskuterte kryss – og det skal vise seg med god grunn. For det er like mye som taler for en høyreregel her, som taler i mot.

Det resulterer ofte i en stirrekonkurranse mellom bilistene som møtes i dette krysset.

Godt lokalt lesestoff om og fra Re

Det lakker og lir mot påske, og det lokale næringslivet har flere påsketilbud på lur. Lokalavisa dro til Glasshytta i Vivestad, som bader i gult – kanskje det stedet der det er mest påske i hele Re?

Du kan lese om hva som skjer i påska i Re, både på redaksjonell plass og på menighetssidene på fast plass lenger bak i avisa.

Vi ønsker som vanlig alle våre fantastiske lesere en riktig så god lesestund med godt lokalt lesestoff om og fra Re.

