Re-jentene kjempa om gull på hjemmebane – se bilder

Når endelig fotballen ruller igjen, ruler Re FKs jentelag helt der oppe i toppen. Vinterfinalen fikk J15 på hjemmebane.

Det bar nemlig helt til vinter-finale for Re FK-jentene, som fikk finalen på hjemmebane Meny Arena på den aller siste mars-dagen i 2022.

Etter en liten periode med en smak av vår, strødde værgudene for ordens skyld et lite snødryss over banen før kampstart for vinterfinalen.

Måla renner inn

Re FK viste kjapt hvorfor de var en finale verdig, ved å gå opp i ledelse etter bare noen få minutter. Det er Nora Førsund som setter den avgjørende foten på ballen.

Så bølger kampen fram og tilbake med mange gode sjanser til begge lag som spiller javnt hele veien – bortsett fra en kaotisk 10-minuttersperiode ut i 1. omgang.

Det utnytter gjestene med å sette ikke bare ett, og ikke to, ikke tre – men hele fire mål på kort tid. Det siste målet kommer på straffe, like før pause.

Et hederlig resultat

Så svarer Re FK opp i 2. omgang når Nathalie Jensen setter ballen i mål – og hjemmelaget vinner 2. omgang, men taper kampen 4 – 2.

– Det ble til slutt den sure andreplassen på jentene våre, oppsummerer Erling Shcjetne på vegne av Re FK-staben. – Re lider litt av at tre nøkkelspillere vare ute med skade, sjukdom og på reise.

– Vi kunne nok kjempa enda sterkere om seier med fullt lag. Men godt hjelpa av noen 08-spillere ble det et hederlig resultat.

Ubeseira fram til finale

Dessuten var hjemmesupporterne overbevist om at straffa til Flint i 1. omgang var billig, og at det tredje målet til Flint var offside, men dommeren var av en annen oppfatning.

– Tilskuerne laga for øvrig en fantastisk stemning og støtta laget «to the bitter end», skryter lagledelsen. På tribunen var det trommer, flagg og Re-sang-allsang.

Vintersesongen har vært veldig vellykka, der Re FK-jentene har gått ubeseira gjennom gruppespill, kvartfinale og semifinale.

Flere Re-lag i toppen

Re og Flint er de klart beste lagene i kretsen, og det var favorittene som til slutt kjempa om seieren.

Det er også verdt å nevne at J17 vant sin klasse i vinterserien, og dermed har Re to lag blant de beste i de to eldste aldersgruppene i Vestfold fotballkrets.

Også J17 henta ressurser fra yngre aldersklasser: Fem av J15-spillerne var med å sikre seieren for Re FK J17.

Se flere bilder fra vinterfinalen i Re:

Les mer om sport i Re.