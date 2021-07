Første A-lagskamp «på hundre år»: – Pur glede!

– Bare det å kunne treffes i en garderobe virker uvirkelig. Er det virkelig mulig at vi er her og kan spille match igjen? Eller er det bare en drøm?

Det forteller Re-gutta til ReAvisa etter den første A-lagskampen på godt over halvannet år – eller det de kaller «på hundre år» på sin egen Facebook-side.

– Pur glede, fra A til Å!

– Nå skal vi ut og ha det gøy!

– Fra siste seriekamp i oktober for to år siden, før pandemien slo, til rakk vi vel en treningskamp på nyåret. Og siden da er det ikke blitt spilt en eneste kamp.

Ikke før denne ukas treningskamp mot TFK. Siste beskjed før kampstart var: – Nå skal vi ut og ha det gøy!

Og sjelden har det stemt bedre: – Det var bare helt sinnsykt deilig for gutta å snøre på seg skoa og spille kamp igjen, forteller Re FK-veteran Audun Kalleberg.

– Glede, glede og atter glede.

Mindre opptatt av måltavla

At det ble et 2 – 0-tap, etter at TFK putta to kjappe mål helt i starten av kampen, det er helt underordna. Også det at Re FK hadde mange gode sjanser til å hente seg inn igjen i løpet av hele resten av kampen – uten å klare det, er helt underordna.

– Hva måltavla viste er vi mindre opptatt av i dag. Første match på en evighet handler om å få kamperfaring og se hvor vi er. Og å ha det gøy!

– Vi tar med oss erfaringer på hva vi ser vi må jobbe videre med, men får også en bekreftelse at vi formmessig er bra.

Men aller viktigst: – Nå er vi ENDELIG i gang igjen!!!

Se flere bilder fra kveldens kamp:

