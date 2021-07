– Nå kan du gå på foran igjen!

Påstigning via fordør på lokalbusser fra og med 5. juli, melder VTFK i ei pressemelding.

For fra og med mandag 5. juli 2021 vil VTFK igjen be kundene om å benytte fordøra på lokalbussene i Vestfold. Busspassasjerene må vise eller lese av

forhåndsbetalt billett, eller betale med bankkort foran hos sjåfør.

De som reiser med barnevogn, sykkel eller rullestol kan selvfølgelig fortsatt gå inn via bakdøra.

– Svært glade

– Beslutninga om å åpne fordørene og åpne for billettering foran hos sjåfør er gjort i samarbeid med Vy Buss, Unibuss avd. Vestfold og Tide Buss avd. Vestfold, sier Trond Myhre, leder for Kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Vi er svært glade for lave smittetall og at vaksineringen er godt i gang. Totalen av dette fører til at fordørene på busser i store deler av landet igjen kan åpnes.

Det vil gi både passasjer og sjåfører en mer normal hverdag igjen.

Viktig å fortsatt overholde smittevernsråd

– Vi oppfordrer at de reisende fremdeles kjøper billett før påstigning for å begrense kontakt mellom sjåfør og passasjer, samtidig så hjelper det oss med å holde rutetidene.

VTFK anbefaler også alle om å fortsatt vise hensyn og forholde seg til reiserådene som nå gjelder: Ikke reis hvis du er sjuk. Hvis du er sjuk eller mistenker at du er sjuk skal du ikke reise med offentlig kommunikasjon.

Unngå trengsel. Prøv å legge reisen til et tidspunkt når ikke mange skal samme vei for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon. Følg de generelle smittevernrådene om avstand, hånd- og hostehygiene.

