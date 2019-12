Her er busstoppet stengt – og sånn blir det i tre år framover

I påvente av et nytt busstopp på Bjune blir det gamle stengt. Både busselskap, veivesen og ikke minst busspassasjerene er lei for at det er blitt sånn.

ReAvisa fikk flere henvendelser fra Bjune, der det ble stilt spørsmål ved stengning av busstoppet som hele Bjunegrenda med flere sogner til langs Bispeveien.

– Det står en plakat der ute om det, en av beboerne her oppdaga det ved en tilfeldighet da han skulle ta bussen.

Langt til de neste busstoppene

– Vi er ikke fornøyd med at busstoppet vårt forsvinner. Og for dem som trenger bussen er det langt til de neste busstoppene, skriver en kar på vegne av nabolaget på Bjune.

Christel Reinertsen i Vestfold kollektivtrafikk (VKT) henviser ReAvisa videre til Statens vegvesen ved Glenn Frode Wik Lauritsen, som igjen forteller at busstoppet ble stengt etter tilbakemeldinger fra bussjåførene. Mye att og fram, med andre ord.

– Vi er litt fortvila over hele situasjonen, forteller Statens vegvesens mann Glenn Frode til ReAvisa. For her sto valget mellom flere onder:

– Bussjåførene opplever situasjonen ved busstoppet så utrygt i forhold til høy hastighet og et for dårlig stoppested. Samtidig fraråder vi alle myke trafikanter å bevege seg langs Bispeveien for å komme seg til neste busstopp, langs en vei som overhode ikke er egna til det.

Ingen midlertidige løsninger holder mål?

Men det skal det bli en forandring på. På sikt, vel og merke. For alt ramler på plass i 2022, når ny gang- og sykkelvei kommer på plass fra Linnestad til Ås.

I denne planen er det også lagt inn et nytt busstopp på Bjune. I mellomtida – som kan bli en periode på tre år – blir beboerne i Bjune-området satt i en skvis.

Det er blitt vurdert midlertidige tiltak, som å senke fartsgrensa på stedet. Det er imidlertid ingen god ide, mener Statens vegvesen:

– Av erfaring veit vi at det ikke gir så stor effekt i praksis. Vi kan skilte med 60 km/t, men fartsnivået vil dessverre være betydelig høyere på en vei som Bispeveien, som innbyr til høyere fart. Det vil gi en falsk trygghet, mener Glenn Frode Wik Lauritsen.

Vil ikke ta noen omveier

VKT vil heller ikke vurdere å sende bussene av Bispeveien for en avstikker til et busstopp langs Bjuneveien, forteller Christel Reinertsen:

– Dessverre er det i dag ingen gode alternativer for å snu ved Bjune, og det er ønskelig med raskest mulig framføringstid. Derfor ønskes ikke mange avvik fra trase, siden dette skaper forsinkelser og ulemper for øvrige reisende.

Hun forteller også at det ble informert om stengning på vanlig vis:

– Info på holdeplass ble satt opp, og vi har også hatt info i våre kanaler om endringene. Både på vkt.no og i reiseplanlegger på vkt.no og i appen VKT Reise.

Har hatt busstopp her «i alle tider»

På Bjune stusser nabolaget på at det gamle busstoppet ble så farlig at det måtte stenges, rett før planene for et nytt busstopp skal til å realiseres.

– Her har vi hatt dette stoppet «i alle tider», så må det helt plutselig legges ned fordi det er for farlig?, spør en i Bjunegrenda.

– Det synes jeg er forferdelig trist og ille for alle som bruker bussen. Den kjører jo forbi her uansett, da er det for gæli at den ikke kan stoppe.

– Er det for farlig, og ingenting å gjøre med, så får det bli sånn. Men vi håper jo at det blir tatt en ny vurdering på eventuelle midlertidige tiltak, sier en annen i Bjunegrenda lokalavisa har prata med, – som for eksempel lavere fartsgrense.

Nytt busstopp står klart i 2022

Den nye gang- og sykkelstien langs Bispeveien fra Linnestad til Ås skal påbegynnes våren 2021, ifølge de siste oppdaterte framdriftsplanene.

– Ferdigstillelse vil jeg tru blir tidligst til sommeren 2022, eller seinest på tampen av 2022, forteller Glenn Frode Wik Lauritsen til ReAvisa. – Men vi har et håp om at entreprenøren kan prioritere det nye busstoppet først.

– Men entreprenøren velger dette til sjuende og sist sjøl, hvordan rekkefølgen blir. Men det hadde jo vært bra om det begynnes i den enden der.

I mellomtida – fra tampen av 2019 og i verste fall til tampen av 2022 – vil beboerne i Bjune-området stå uten busstopp langs Bispeveien.

