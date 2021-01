– Det skal bli enklere å velge kollektivt

– Vi jobber for å gjøre det så lett som mulig for våre innbyggere å velge å reise kollektivt.

Det skal bli enklere å reise kollektivt i det nye storfylket fra og med 1. februar, melder Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding til ReAvisa:

– Fra og med mandag blir det blant annet felles billettkategorier og like reisevilkår, og vi forenkler sonestrukturen i fylket. Dermed endres prisene på lokalbussene – og det blir lettere å finne ut hva reisen vil koste.

Mer likt, mer rettferdig

– Vi jobber for å gjøre det så lett som mulig for våre innbyggere å velge å reise kollektivt, og med endringene som nå gjøres for å få like og mer rettferdige priser, så er vi godt i gang, mener Arve Høiberg (AP), leder for hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

De viktigste endringene er et nytt og rimeligere periodeprodukt: «Utenom Rush», at periodebilletter kan brukes i hele fylket, og noen endringer i billettpriser.

Her i Vestfold er det også nytt med periodebilletter for studenter.

Du finner de nye satsene her (ekstern lenke).

Nytt tilbud

«Utenom Rush» er et rimeligere alternativ for voksne som kan reise utenom rush-tida, og her er vi først ute i landet: – Vi håper dette vil bidra til at flere velger å reise på tidspunkter hvor det er færre som reiser – noe som er viktig for oss alle i tida vi er inne i nå.

– Vi vil samtidig si at vi gleder oss til å ønske kundene våre, i hele fylket, velkommen tilbake igjen på bussene når situasjonen tillater det, sier Trond Myhre, seksjonsleder for kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

– Vi takker de som reiser med oss for støtte og tålmodighet, og for at de følger reiserådene både nasjonalt og lokalt.