Gled deg til en digital ungdomskonsert i korona-tid!

Aldri så gæli at det ikke er godt for noe: Siden konserten er korona-avlyst, får Re-ungdommene mulighet til å lage en konsertfilm – og du kan se den her på nettavisa ReAvisa.no.

Se konserten her – konsertstart fredag 29. januar klokka 17.00:

– Det er første gang jeg spiller inn musikk så proft som dette, forteller Aurora Jonassen (14) fra Revetal.

Hun spiller vakkert på sin fiolin, og det har hun gjort i godt over halve livet sitt.

Spiller på mange følelser

– Jeg ville gjerne lære meg et instrument, og søkte på kulturskolen da jeg var 6 år. Da var det fullt på piano, så det ble fiolin, forteller Aurora og ler litt.

Men det kommer mye godt ut av alle livets tilfeldigheter: Aurora falt fort for fiolinen, og det ble hennes instrument – helt inn til hjerterota:

– Du kan spille på mange følelser, forteller 14-åringen etter å ha spilt inn en skjør og vakker melodi til den digitale konserten.

– Jeg har folk i klassen som spiller elgitar, og jeg har spilt ganske hard rock med dem. Mange forbinder fiolin med mye trist musikk, men jeg kan også kjøre på og spille tøft!

Høy gåsehud-faktor

En annen som føler musikken tvers gjennom marg og bein, er Otto Lagarhus junior (14) – det store gitartalentet fra Re som blant annet har spilt med Little Steven på Notodden Bluesfestival.

Otto spiller en fantastisk gitarsolo på ett take i studio, til gåsehud fra tilhørerne i Elverhøy-kjelleren. Det er bare å glede seg til å høre!

Sist ut i studio var trioen Nora Dalseth (15), Christina Hoff Bøe (15) og Kaja Glåmen (15), som synger i flott trestemt harmoni.

Totalt var det sju Re-ungdommer i studio, alle inndelt etter hvilken klasse de går i på Revetal ungdomsskole.

Konsert på film

– Alt er etter gjeldende korona-restriksjoner, og litt til, forteller ungdomskoordinator Randi Vermelid. – Vi følger de samme kohorter som ungdommene er i til vanlig i skolehverdagen, for eksempel.

Den digitale konserten er et samarbeid mellom Ung i Tønsberg, Revetal bibliotek, kulturskolen og Kulturhuset Elverhøy. Og det er en erstatning for konserten som ble korona-avlyst.

– Så kan vi ha noe underholdning i korona-tid, likevel. Også er det en smakebit på hva vi kan glede oss til når ting er mer tilbake til normalen.

Re som kultursted

– For når samfunnet åpner opp igjen, skal det bli en ekte konsert, sier en stolt ungdomskoordinator.

Konserten blir veldig variert, men med et høyt musikalsk nivå – som alltid er i Re som kultursted.

Du kan se konserten her på nettavisa ReAvisa.no, med premiere fredag 29. januar klokka 17.00.

Les mer om Re som kultursted.