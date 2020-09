Skummelt å vente på skolebussen: – Vi løper ned til veien så fort vi kan når vi ser den kommer!

Her hadde vel ingen foreldre likt å sende ungene sine med skolebussen? Langs Bispeveien i 80-sone, uten busstopp? ReAvisa skreiv om fortvila foreldre og redde unger den siste papiravisa – og nå har vi fått flere svar.

Dette kunne du først lese om i ReAvisa på papir september 2020.

– Hvis noen har fantasi nok til å kalle dette et busstopp, så gratulerer med god fantasi, sier en av foreldrene i Kleiva lengst nord i den nye storkommunen, Helge Holtung.

Han og de andre familiene i Kleiva mener det er galskap av kommunen å kalle dette «busstoppet» en trygg skolevei.

– Skikkelig skummelt!

– Vi står litt oppi veien her, peker ungene i Kleiva opp den lille private veien de venter på, – og løper så fort vi kan ned når vi ser bussen!

Bussen stopper uti veien, i 80-sone. – Noen biler stopper og venter bak bussen, men mange kjører bare forbi i full fart, forteller barna.

– De fleste kjører egentlig like fort som ellers, de sakker ikke ned i det hele tatt. Da suser de bare forbi helt uten brems, mens vi går på bussen.

– Det er skikkelig skummelt!

Høy fart og stor trafikk

Skoleelevene vi prater med går fra Kleivaveien og ned til Bispeveien via en privat vei for å ta bussen. Krysset der den private veien møter Bispeveien er «busstoppet».

De bor alle innafor 4-kilometersgrensa som gjelder fra og med 4. klasse, noen såvidt det er.

Her må de vente på bussen langs Bispeveien, en sterkt trafikkert og ulykkesbelasta hovedfartsåre gjennom Re.

Bilene suser forbi i 80-sona, ofte i enda større fart. Langs Bispeveien sanker alltid UP inn fartssyndere over en lav sko når de tar oppstilling, uansett hvor og når.

Asfaltering av Kleivaveien

Alternativet til Bispeveien trodde alle i Kleiva var på plass: Det ble jubla høyt da den kommunale grusveien fikk asfalt i fjor.

Kleivaveien ble også bredere, og de verste svingene ble rettere og mer oversiktlig.

Det store økonomiske poenget med den store investeringa, var at skolebussen endelig kunne kjøre her.

Men den gang ei.

Skolebussen har ikke tid til å kjøre Kleivaveien

VKT ville fortsatt ikke kjøre bussene sine over Kleivaveien, utbedringer til tross. Det skal være fordi skolebussen ikke har tid til det, har ReAvisa fått til svar nå:

– Bussene vi kjører satt i et nokså tight løp for å rekke over skoleskyss på flere skoler, forteller Lars Sandnes, teamleder for mobilitetstjenester, Samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– En endring på valgte traseer kan i tilfeller medføre enten behov for betydelige justeringer av tidspunkter for skolens start- og sluttid, eller at det dimensjonerer opp skoleskyssen med ekstra materiell og mannskap.

– Konkret for skoleskyssen i Re og det etterspurte ønske om å betjene Kleivaveien vil medføre ett av disse. Dette er vurdert og vi kommer til at det ikke er ønskelig å gjøre en slik justering.

Med hjertet i halsen

Det ble også jubla i Kleiva og andre grender langs Bispeveien da det ble bevilga statlige millioner til busslommer langs veien.

Dette har blitt utsatt flere ganger etter bevilgningen kom på nyåret 2017.

Teamlederen i fylkeskommunen kan bekrefte til ReAvisa at jobben med byggeplan for nye busslommer og forbikjøringslommer på strekninga fra Bakstevoll til Hallingsrud over kommunegrensa til Holmestrand er i gang.

– Det forventes oppstart i anleggsarbeid i 2021. Prosjektet er overført fra Statens Vegvesen til Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennom regionreformen.

Dermed står familiene i Kleiva fortsatt i spagaten, i påvente av nye busslommer og i kampen for å få skolebussen til å kjøre Kleivaveien.

En av to må realiseres

– Vi er fornøyd så snart en av dela er på plass, sier Helge Holtung på vegne av foreldrene i Kleiva.

Men i mellomtida går de med hjertet i halsen ved skolestart og -slutt.

Kommunalsjef for oppvekst i nye Tønsberg kommune Espen I. Riiser sender oss videre til sin rådgiver Henning Hansen. Han forteller at det jobbes med ny trafikksikkerhetsplan i nye Tønsberg kommune.

Elementer fra de gamle planene i gamle Re kommune blir tatt med videre, og her Kleivaveien nevnt hele 14 ganger.

Mye stygg kjøring

Med en stor dose ironi, sausa inn med irritasjon, sier Helge med et tungt sukk: – De som driver med veiarbeid langs Bispeveien, der de har store skilt, lysregulering, nedsatt fartsgrense, alle bruker refleksvester og hjelmer, de skulle bare visst:

– Gi dem en skolesekk, så kan de stå langs veien trygt og godt! Da gjør det ingenting om man står langs en vei med 80 km/t og busser og biler må stoppe helt opp!

Poengene til foreldrene understrekes med flere forbikjøringer på den korte rettstrekka, så å si hele tida mens ReAvisa er på visitt.

Ifølge Tønsberg kommunes nettsider er det et mål om å få på plass en ny trafikksikkerhetsplan for den nye kommunen i løpet av dette året.

Les også: Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei.

Les hele den opprinnelige saken i ReAvisa på papir september 2020.