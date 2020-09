Siste action i gamle Gamleveien 6

I dette huset midt på Revetal har det vært mye action de siste åra, og i siste innspurt før riving ble det også mye action her i sommer.

I moderne tid ble huset brukt til hasjplantasje – midt på Revetal. Det ble oppdaga da det begynte å brenne i huset sommeren for to år siden.

Etter det har huset blitt solgt og planer for et nytt leilighetsbygg på tomta har tatt form. Les mer om planene her.

Full krangel

Som det aller siste huset skulle romme før det straks blir rivi, var en filminnspilling. Det var tidligere i år at filmfolka fra Re søkte etter et «hus det ikke er så farlig med»:

Her skulle det herjes, søles, kastes, smelles, slenges og ødelegges på «Utslippsdagen», som er arbeidstittelen for filmen.

Den handler om et par som bare krangler en gang i året, og alle de andre 364 dagene må de holde alt inne i seg. De kan kun notere irritasjoner i en notatblokk og vente til denne ene krangledagen.

Resultatet blir et kaos av en krangel, der det ellers så harmoniske hjemmet raseres.

Perfekt location

– Vi er så glade vi fant et hus i Re! Ageco ved Audun Follerås har vært utrolig hjelpsomme hele veien for å la oss spille inn der.

– Det har vært luksus å ha tilgang til huset i hele juli og august, og dermed kunne pusse opp til filmen og forberede oss fram til innspilling, samt ha god tid til å rydde oss ut.

Det forteller Silje Reistad (28), produsent og skuespiller. Rebecca Engen Isaksen (25) er regissør og klipper på filmen. Begge er fra Re, og har fått mye hjelp fra familien sine gjennom filmsommeren her hjemme.

Det har vært kaffelevering på settet, halve crewet har fått overnatte hjemme hos foreldrene, de har hjelpa til med rigging og rydding, med mye mer.

Bak prosjektet står det Oslo-baserte filmselskapet «Point of View», som har flere filmer bak seg.

Har vakt oppsikt

Filmgjengen starta en spleis og har fått spons fra lokalt næringsliv i Re.

Spesielt vil de nevne Meny Revetal som har stilt med både pengestøtte og catering på settet.

Her har pluss-minus femten personer vært i sving hver dag. Det sier seg sjøl at mange har vært nysgjerrig på – også – denne aktiviteten på huset midt på Revetal.

– Vi snakka med mange som gikk forbi huset under innspilling, og alle var så positive og nysgjerrige, forteller Re-jentene.

– Tusen takk!

– Rebecca og jeg må bare takke for alle som har vist interesse og som har støtta eller gitt oss oppmuntrende ord i sommer, forteller Silje til ReAvisa.

– Det har vært en helt fantastisk bra innspilling med verdens mest positive gjeng i crew og cast. Tusen takk til alle som har hjelpa til og bidratt for å få dette i boks, sier Rebecca.

Hun gleder seg til å gi seg i kast med alt materiale de har på film fra en actionfylt sommer i det gamle huset i Gamleveien 6.

– Nå gleder vi oss til å vise filmen på Revetal i 2021, forteller Re-jentene. De sikter seg inn på en visning på det nye, flotte biblioteket rett borti gata for innspillingen av filmen.

Les mer om boligbygging og sentrumsutvikling i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kultur i Re.