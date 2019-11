Sjekk planen for Gamleveien 6 – med lekeplass på taket!

Det blir 700 kvadratmeter med næring på bakkeplan, og rundt 20 leiligheter i andre- til fjerdeetasje. Og på taket er det tegna inn en liten lekeplass.

Gamleveien 6 er et av de aller siste bolighusene igjen fra tidligere tider på Revetal.

Nå ligger huset med en halvannet mål stor tomt inneklemt midt på Revetal, med nye næringsbygg og leilighetsbygg rundt på alle kanter.

Næring og leiligheter over fire etasjer

Mange husker kanskje huset som hasjplantasje – et trist siste minne. Foreløpig – for nå skjer det endelig ting her.

Det er det Audun Follerås (38) fra Ageco som sørger for. Hofsokningen har planer om cirka 20 leiligheter i høyden, opp til 4. etasje, og 700 kvadratmeter næring på bakkeplan.

For å skjønne omfanget, kan vi gange opp grunnflata på huset som står der i dag med drøyt åtte for å se for oss den nye bygningsmassen. Grunnflata blir cirka 800 kvadratmeter på nybygget.

Planen kan bli justert, som de ofte blir for slike store prosjekt. Men rammene ligger ganske så fast, forteller Audun til ReAvisa.

Har ramla mellom mange stoler

Ageco kjøpte huset med den store sentrumstomta av Re kommune tilbake på vårparten i 2017, for 5,5 millioner kroner. Det har tatt tid å få realisert planene for tomta.

Audun forteller at han har ramla mellom mange stoler, etter først å ha hatt en saksbehandler i Holmestrand, så flere i Tønsberg. Nå ser det ut som at prosjektet skal komme i mål:

– Salgstart satser vi på i mars – april, så håper vi på innflytning før jula 2021. Endelig godkjenning skal skje i kommunestyret 10. desember – det siste i Re kommunes historie.

Trygg på markedet i Re

Dette er det aller første prosjektet Audun og Ageco står for på Revetal, i godt samarbeid med aktørene som allerede er på plass her. Som hofsokning bruker han Revetal mye.

– Jeg har veldig sansen for Revetal, med service og smil. Og så er jeg trygg på at det fortsatt er et marked for både leiligheter og næringsareal.

Leilighetene skal selges, mens næringsarealet kan både leies ut eller selges. – Vi har ingen intensjoner om å eie næringsarealet, men har anledning til det. Vi er i dialog med flere aktører, og holder begge muligheter åpne.

Gjenbruk av takstein?

Og helt på tampen av praten med lokalavisa spør Audun om vi ikke kan komme med en oppfordring i spaltene våre:

– Det var en kar som kontakta meg og spurte om han kunne få taksteinen, som han tenkte kunne brukes på huset til dattera. Jeg har rota bort nummer og navn og kommer ikke på hvem det var. Så det er bare å ta kontakt på nytt.

– Det hadde vært veldig hyggelig om det kunne bli gjenbrukt, istedenfor at det bare blir pælma.

Klipper grasset og holder litt orden

Riving av huset som står der vil skje når alt er klart for byggestart. Det aller første som skjer, er montering av gjerder rundt tomta med litt info om hva som kommer.

– Fram til det skjer noe mer konkret har vi fått noen til å klippe grasset og holde litt orden.

– Men vi gleder oss til nybygget står ferdig, og ekstra stas blir det jo med lekeplass på taket!

Ble bygd i tilknytning til saga på Revetal

Tomta strekker seg fra parkeringsplassen sør for Revetal gamle stasjon og helt til parkeringen nord for bensinstasjonen. Det vil si at tomta inkluderer gangveien og hele den store plenen rundt huset. Totalt 1,5 mål.

Nærmeste nabo er Bispeveien og Re-torvet. Mot Aulielva er naboene nybyggene Sagatun, Revetal Vest, med mer.

Gamleveien 6 er et av de siste av flere gamle bolighus som en gang lå på Revetal. Dette huset ble bygd i 1952, i tilknytning til saga på Revetal.

