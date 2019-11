Sju fulle hus for Heges jazzballett; – for en opplevelse!

Sist helg var «halve Re» på Nøtterøy kulturhus. 150 reinger var med på storoppsetningen, der også reinger bidro sterkt i kulissene.

Etter høstens mange øvelser inkludert en uke med generalprøver, var det endelig klart for forestilling i Nøtterøy kulturhus for alle de 700 danserne i Heges jazzballett.

Og ikke bare en, men hele sju forestillinger – der samtlige trakk fullt hus!

Fire solister fra Re

High school musical er basert på filmen fra 2006, og ispedd musikk fra dagens hitlister ble dette en feiende flott oppvisning i dans og mimikk.

En hel haug med dansesjangre som ballett, jazz, latinamerikansk, hiphop og funk ble vist fram. I tillegg hadde danserne lært seg tekstene på alle låtene, så det er litt av en jobb de har gjort underveis.

Fire av danserne fra Re hadde også solistroller i oppsetningen; Hedda Wisnes Lauritzen, Sara Asp, Kristine Bræin Stokland og Iselin Skontorp.

Alle jentene gjorde en fenomenal jobb, og var med på seks av de sju forestillingene og på de aller fleste av numrene. Det er bare å ta av seg hatten!

Svevde gjennom ballettoppvisningen

Hedda hadde hovedrollen som Askeladden i fjor, og den rutinerte danseren er så gjennomført trygg på scenen. Sara får mer og mer ansvar og er innmari flink til å få med seg de unge, sammen med Kristine. Iselin har blitt en dyktig danser som har vært med i mange år, tross sin unge alder.

Kveldens største applaus fikk Kristine på 14 år da hun formelig svevde gjennom sin flotte ballettoppvisning.

Heges jazzballett har som mål å gi danseglede, mestringsfølelse og inspirasjon. En målsetning som oppfylles til det fulle. Her får barn og unge vise sine kunstner for et fullsatt kulturhus, og dansegleden er stor.

Det å få denne mestringsfølelsen må vel være det viktigste i hele livet – opp på scenen og få applaus! Når du spør en 14-åring hvor lenge vedkommende har dansa, og svaret er 11 år, da skjønner man hvor viktig dette tilbudet er!

Feirer 40 år til neste år

Og det myssa av 3-åringer på scenen, nye dansere på vei opp som sjarmerte salen i senk – det var smurfere i hopetall som vinka til stolte foresatte.

I tillegg til dans og moro, får de unge danserne oppleve samhold og proff oppbacking. For en opplevelse – for både de på scenen og ikke minst publikum.

Det er bare å rette en stor kollektiv takk – også fra Re – til Hege Hesby Mejdell, Caroline Steen Nygård og Caroline Mejdell.

De gjør en fantastisk jobb hvert eneste år og har betydd mye for oppveksten til alle disse danserne gjennom snart 40 år.

For på den aller siste forestillingen ble det delt ut blomster til de tre som en oppvarming til neste års store 40-årsfeiring. Da blir det gallaforestilling.

Heges Jazzballett har utarbeidet et eget konsept innenfor barneballett, bygd på snart 40 års erfaring med dans og koreografi for barn.

I godt over ti år har jazzballetten vært etablert i Re med øvelser på Revetal, og har i løpet av disse åra skapt et stort dansemiljø også her i bygda.

