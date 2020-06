Rebecca planlegger filminnspilling hjemme i Re: – Veit du om et hus det «ikke er så farlig med»?

– Re er et så fint sted å vokse opp, med mange nydelige steder å filme på, forteller regitalentet som håper på en filmsommer hjemme i Re. Da blir det ikke nydelig og fint, men heller en konfliktfylt kortfilm.

Rebecca Engen Isaksen (25) fra Re jobber for tida med en spennende kortfilm, utifra en film-ide som har modna seg over mange år.

Nå skal ideen endelig realiseres. Gjerne her hjemme i Re. Mer om det lenger ned i saken.

Teater og film gjennom oppveksten

Rebecca vokste opp på Lundteigen. Her har hun alltid likt å underholde og lage show. Det var både teater og film gjennom oppveksten.

– Jeg og ei nabojente var overalt rundt i Re med familiens filmkamera og lagde alt mulig rart, forteller hun til ReAvisa.

På scenen på Elverhøy trivdes hun stort. Det samme på kulturskolen på Våle samfunnshus.

Etter hvert tok filmhobbyen over og antok en mer voksen form, og etter utdannelse innen filmfaget ved Westerdals jobber Rebecca i dag som regissør.

Hun har stått for to kortfilmer de siste åra, og drømmer om å lage spillefilm.

Hardtslående humorkortfilm

På veien har hun vært med på Re-revyen, og hun lagde film til åpningen av Re helsehus her hjemme.

Nå er det en hardtslående og konfliktfylt humorkortfilm som står på trappene:

Det dreier seg om et par som bare krangler en gang i året, og alle de andre 364 dagene må de holde alt inne i seg. De kan kun notere irritasjoner i en notatblokk og vente til denne ene krangledagen.

Resultatet blir et kaos av en krangel, der den ellers så harmoniske boligen raseres.

Trenger et hus det «ikke er så farlig med»

Og det er til dette Rebecca og filmgjengen hennes trenger en location som det «ikke er så farlig med» – enten det er et hus som skal pusses opp eller rives.

Det kan jo fort ordne seg her i Re? Har du en ide til passende plass? ReAvisa kan videreformidle tips.

Silje Reistad, også fra Re, er produsent og skuespiller i filmen, og med på laget er også co-produsent Mari Ellefsæter som har produsert flere filmer i Oslo.

Prosjektet har et Oslo-basert filmselskap i ryggen på dette prosjektet, som heter «Point of View» og har flere filmer bak seg.

Et kreativt fyrverki

Hele prosjektet er satt i gang uten mange midler, men med stor mengde motivasjon og engasjement:

– Vi har oppretta en spleis (ekstern lenke) der alle som vil kan hjelpe oss å komme i mål med finansieringa. Alle summer hjelper oss og vi er evig takknemlige for alle bidrag og om folk vil dele.

– Vi har allerede fått noe pengestøtte av Meny Revetal som vi er ufattelig takknemlige for, og vi drømmer om å ha enda flere Re-bedrifter på rulleteksten, slik at vi kan ha en filmvisning på Revetal i 2021.

Sambygding og produsent Silje karakteriserer Rebecca som et kreativt fyrverkeri som det er en fryd å jobbe med.

Mye støtte fra Re

Og det hele starta her i Re, et fint sted – også for filminteressert ungdom:

– Re er et så fint sted å vokse opp, med mange nydelige steder å filme på, og ikke minst mye støtte kulturelt i lokalsamfunnet:

– Jeg fikk mye støtte av skolen, teateret og folka i Re til å få utløp for filmdrømmen min, sier en takknemlig, for tida Oslo-basert, reing.

– Skuespill har vært en stor lidenskap for meg så lenge jeg kan huske, og med åra skjønte jeg at jeg ville drive med regi: Å jobbe med skuespillere, og å ha det kreative ansvaret for filmen.

– Jeg har alltid visst hvilken vei jeg vil, og har jobba meg målretta mot det, forteller Rebecca til ReAvisa.

