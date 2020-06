Kommunestyret i nye Tønsberg møtes i Re

Møtet er lagt til Våle samfunnshus av plasshensyn, men det er også en viss symbolikk i dette. Det var her vedtaket om sammenslåing med Tønsberg ble banka gjennom for fire år siden.

Følg møtet direkte på nett – fra klokka 16.30 (ekstern lenke)

Etter møter over Teams i korona-tid, skal våre folkevalgte igjen møtes fysisk til et kommunestyremøte rundt bordet.

Det skjer på Våle samfunnshus i kveld onsdag 17. juni 2020 fra klokka 16.30.

Plass og symbolikk

Møtet er lagt hit på grunn av plasshensyn, men det er også en viss symbolikk i dette for oss reinger:

Det var i samme sal at vedtaket om Tønsberg falt for snart fire år siden.

Det er like lenge siden Frode Hestnes (FrP) og de andre folkevalgte fra denne kanten av den nye kommunen har hatt et såpass kortreist kommunestyremøte.

Romferga har landa

Frode har, som så mange andre, blitt en skikkelig racer på Teams i denne korona-tida.

Med varierende bakgrunner under de digitale kommunestyremøtene har det sett ut som han har vært på kommunestyremøte fra både tegneserieverdener og fra langt uti verdensrommet.

Nå har romferja landa, og Frode gleder seg til kommunestyremøte hjemme i Re – med beina godt planta på jorda:

Se hverandre i øya

– Veldig fint å møtes og kunne snakke sammen direkte, eller sagt på en annen måte; se hverandre i øya, sier Frode til ReAvisa.

Også ordføreren gleder seg til å møte alle kommunestyrerepresentantene igjen, – på behørig avstand, forteller Anne Rygh Pedersen (AP):

– Vi er heldige som har et lokale i kommunen som er stort nok at vi kan få til det. Vi har møtt stor velvilje fra driver på Våle samfunnshus, som bidrar stort til at dette siste og omfattende kommunestyremøtet før sommeren blir et godt møte.

Korona-krise-kroner, turnhall og Re-legater

Møtet er åpent for presse, men ikke for publikum som av smittevernhensyn oppfordres til å følge møtet via direkteoverføring på nett (ekstern lenke).

Av saker på agendaen er tildeling av krise-korona-kroner til kommunen, der det er foreslått å bruke penger på oppgraderinger av Brårsenteret, Solerød og Kirkevoll skoler.

Lån til ny turnhall for IL Ivrig og legater i gamle Re kommune står også på agendaen – sjekk hele sakskartet her (ekstern lenke).

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.