Foreslår å bytte navn på Re golfklubb til Tønsberg golfklubb

Styret i den lokale golfklubben vil at klubben skal bytte til Tønsberg-navn, men beholde navnet Re på golfbanen.

Sjekk også: Re golfklubb har vært i slaget denne sesongen.

Styret argumenterer for forslaget som årsmøtet skal ta stilling til onsdag 10. februar, med at halvparten av medlemsmassen i klubben er bosatt utafor gamle Re kommune.

Dessuten er Re golfklubb den eneste i den nye storkommunen som er registrert i «Golfbox».

Mange fordeler?

Med et navnebytte vil klubben sikre seg at en annen eller eventuelt en ny golfklubb tar Tønsberg-navnet i framtida, skriver styret i innstillinga til årsmøtet:

Styret mener at en vekstvisjon med ny rekruttering vil lettere skje i en golfklubb som favner et større geografisk område i markedsføringa, samt for besøk av gjestespillere, og at nedslagsfeltet for sponsorer gir større profileringsflate og mulighet for økte inntekter.

Dermed er styrets forslag for årsmøte «Tønsberg golfklubb» og «Re golfbane» som navn.

Årsmøtet har siste ord, onsdag 10. februar.

Les mer om Re golfklubb i ReAvisa-arkivet.