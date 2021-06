Dette blir en stor idrettssommer for Re!

Allerede i første uttak til årets OL og Paralympics har den lille bygda vår ikke bare en, men to deltakere med. Det er nesten ubegripelig stort for et lite sted.

Dette er så fantastisk på så mange måter. Aller mest for hovedpersonene sjøl, som for flere år siden lot seg sitere i lokalavisa at det store målet var nettopp OL og Paralympics.

Det sier sitt, og det er beviset på en langsiktig og målretta jobbing der vi ikke kan forestille oss hvor mye tid og krefter som er lagt ned.

– Vi heier på dere!

Nå er altså målet oppfylt for både skytteren Jeanette Hegg Duestad (22) og svømmeren Fredrik Solberg (19). De ble begge tatt ut til årets OL og Paralympics i Tokyo, og den store drømmen blir en realitet.

Og vi andre kan bare gratulere så inderlig og glede oss stort til å følge med på lekene.

For det kommer ei hel hjembygd til å gjøre. Vi heier så på dere!

Årets idrettsnavn i Re – begge to!

Akkurat som vi har gjort på veien fram til der dere er nå. For ReAvisa-leserne var framsynte nok til å stemme fram begge to til Årets idrettsnavn i Re.

Jeanette tilbake i 2015, og Fredrik i 2019.

Og lokalavisa har fulgt dem hele veien.

Skaper stor entusiasme i bygda

Det har vært en stor glede å se framgangen og entusiasmen deres innsats og resultater skaper i hjembygda. For Re er et lite sted, men vi er store på idrett – også.

At ei lita bygd, som hvis vi fortsatt var en egen kommune hadde bestått av snart 10.000 mennesker, kan produsere idrettstalent på idrettstalent, det er helt rått.

Spesielt rått er prestasjonene til Jeanette og Fredrik, for her snakker vi om idretter som ikke står spesielt sterkt i Re.

Fossa fram i svømmehallen på Revetal

Fredrik tok sine første svømmetak i svømmehallen på Revetal ungdomsskole. Der tilbragte han mer og mer tid, for han skjønte kjapt at dette hadde han skikkelig dreisen på.

Men han måtte kjapt ut over gamle kommunegrenser for å satse videre. Svømmehallen på Revetal ble for liten for farta Fredrik fikk opp.

Klubben ble Tønsberg svømmeklubb – og i dag har han base i Bergen med trener og team der.

Ski ble til skyting

Jeanette var på poenglangrenn i Fon, da skytetrening inne i gymsalen på den gamle skolen og nå barnehagen lokka mer enn ski.

Jeanette fant fort ut at hun var mer treffsikker enn de fleste, så dette var noe hun fikk dilla på. Re-klubben ble rekrutteringsklubben, som så ofte er.

Veien gikk videre til Sem skytterklubb – og i dag reiser hun landet og verden rundt for å trene med de aller beste.

Røtter i Re

Men røttene i Re har likevel skaffa dem støtte, på så mange vis. Det lokale næringslivet har bidratt, og vi ser i kommentarfeltene at de er stolte nå som ReAvisa-nyhetene om uttak etter uttak kommer.

Jeanette forteller at hun har vært mer hjemme i Re, nå i korona-tid: – Og da møter jeg stadig folk som følger med og er interesserte.

– Det er veldig moro og skikkelig fint!, forteller hun til ReAvisa.

Det største som finnes innen idretten

At denne dagen, tirsdag 15. juni 2021, blir en merkedag i den ultralokale idrettshistorien til Re, det er det ingen tvil om.

Da ble det klart at ikke bare en, men to av våre skal representere Norge i det største som finnes i idrettsverden.

Det er bare å glede seg til en stor idrettssommer for Re! Og lokalavisa følger som vanlig med.

