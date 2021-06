Re-svømmeren er klar for årets Paralympics allerede i første uttak: – En lettelse!

Fredrik Solberg er klar for seinsommerens Paralympics i Tokyo, og planen er å være i vannet hver dag fram til avreise: – Jeg veit jeg kan svømme fort, men fokus nå blir å høste erfaringer.

Fredrik Solberg (19) fra Fossan ble tatt ut allerede i det første uttaket til Paralympics i år, og det sier noe om at han er selvskreven i den norske troppen:

– Jeg er veldig glad for å få en tydelig beskjed om at jeg skal være med, sier Fredrik til ReAvisa samme kveld som uttaket ble offentliggjort tidligere på dagen, tirsdag 15. juni 2021.

Har trena ekstremt mye

– Det er dette som har vært målet, og det jeg har jobba mot. Jeg regna med å henge med, men det er liksom noe med å vite det helt sikkert, det å se det svart på hvitt. Jeg ble veldig letta over det.

Før EM i mai i år, hadde ikke Fredrik konkurrert internasjonalt siden 2019 på grunn av korona-pandemien. Nå er han klar for det største innen idretten, som er OL og Paralympics.

– Jeg har trena ekstremt mye, også i korona-tida. Og i svømming er det ikke så store forskjellen på trening og konkurranse, så jeg velger å ikke problematisere mangelen på konkurranser noe særlig, egentlig.

– OL og Paralympics henger høyest, helt klart

– Svømming er stort sett å kjøre sitt eget løp, så det å simulere en konkurranse på trening er nok mye lettere i denne idretten enn mange andre idretter.

– Men selvfølgelig blir det uansett litt annerledes å konkurrere i et så stort mesterskap som Paralympics, sier Fredrik med et stort smil.

– Det er et stort hopp, også sammenlikna med EM og VM. OL og Paralympics henger høyest, helt klart.

Stolt av å representere Norge

Fredrik forklarer det med at det er et mye større mesterskap generelt, med mange flere idretter samla og et enda større fokus.

– Der skal du representere Norge, sammen med idrettsutøvere fra mange andre grener.

– Det blir en helt annen greie sånn sett, enn «bare» svømming.

Bor i Bergen – besøker Re

Reingen svømmer for Tønsberg svømmeklubb, men har nå i disse dager base i Bergen. – Jeg har bodd i Re hele livet, og jeg har trena i Tønsberg. Da kommer det til et punkt der du trenger en endring.

– Så da fant jeg den perfekte komboen med ny trener og nytt team her i Bergen, så det blir å være her mye, forteller Fredrik på telefon med lokalavisa hjemme i Re.

Men til uka kommer han hjemom en tur for å besøke familien hjemme på Fossan. – Det blir veldig deilig!

I vannet hver dag

Nå for tida satser Fredrik for fullt på svømming. Med full fokus på Tokyo. Planen er å være i vannet hver dag fram til Paralympics.

Det går med 25 timer i uka til trening. I tillegg er det en plan for hvile, mat og drikke. – Det ligger mye jobb bak, det gjør det.

Neste på planen er NM i starten av juli «hjemme» i Bergen – det blir en slags oppkjøring. Men det er Paralympics som er greia.

Resultat-fokuset er tona ned

– Hvilke forventninger har du til dine egne resultater i Tokyo?

– Egentlig så har jeg ikke tenkt så mye på det. Jeg veit godt hva slags tider jeg går på, og føler jeg har kontroll på det. Jeg veit at jeg kan svømme ekstremt fort – også i internasjonal sammenheng.

– Men jeg skal ha fokus på utvikling og erfaringer, så fokuset på resultater er tona ned. Det får blir som det blir.

Paris er det store målet

– Dette er mitt første Paralympics – så jeg er jo på en måte litt underdog.

– Det er Paris som er det store målet, og der er målet helt klart gullmedalje. Men det er i 2024.

Årets Paralympics arrangeres i Tokyo 24. august til 5. september 2021.

Store idrettsutøvere i lille Re

Lille Re har med det i dag, 15. juni 2021, fått to idrettsutøvere med i årets OL og Paralympics – begge også tidligere kåret til Årets idrettsnavn i Re.

For tidligere i dag ble det klart at Jeanette Hegg Duestad (22) skal representere Norge i skyting. I tillegg til Fredrik Solberg (19) i svømming.

Dette blir en stor idrettssommer for Re som et lite idrettssted.

