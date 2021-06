Re-jenta er klar for OL i sommer: – Det er utrolig kult å få være en del av dette!

– Fantastisk deilig å få det bekrefta, at nå blir det OL!, jubler en veldig reiseklar Jeanette til ReAvisa.

Olympiatoppen presenterer OL-uttaket tirsdag 15. juni klokka 13.00. Jeanette Hegg Duestad (22) fra Fon er høyaktuell til OL-troppen.

Og på slaget klokka 13.00 slår Jeanette på tråden til lokalavisa hjemme i Re: – Det ble OL-plass!

– Deilig å få det bekrefta

Jeanette Hegg Duestad (22) tok EM-bronse i Kroatia for ett par uker siden, og det var den siste av mange gode søknader. Og søknaden gikk imellom:

– Jeg hadde en god følelse etter et EM der jeg kom meg til alle finaler jeg kunne komme meg til. Så jeg hadde trua, sier Jeanette til ReAvisa.

– Men det er fantastisk deilig å få det bekrefta, at nå blir det OL!

God nok for finale – og der kan alt skje!

– Det er jo den store, store drømmen, og det har vært målet i flere år. Det er blitt lagt ned en solid jobb for å få det til, oppsummerer Re-jenta.

– Hva tenker om mulighetene i OL?

– En veit ikke helt før man står der. Men jeg veit at jeg er god nok for en finale, hvert fall. Og i finalen kan alt skje.

Kryss av tre konkurransedatoer i kalenderen

Jeanette har så absolutt en real sjanse for OL-medaljer, og hun får tre forsøk: 10 meter luftrifle, 10 meter mix-team, 50 meter helmatch.

Og fanskaren hjemme i Re kan allerede nå sette av tre konkurransedatoer:

24. juli, 27. juli og 31. juli skal Jeanette konkurrere i OL.

– Beintøft nivå

Sjøl om lokalavisa spør om medaljemuligheter, er ikke det hovedfokus. Det er først og fremst å komme seg til finale, og så ta det derifra.

Jeanette sjøl ser helmatch som den største muligheten: – Norge er gode på denne øvelsen, med flere gjeldende verdensrekorder. Og det er nok også her jeg er sterkest.

Men gjevest hadde det vært å hevde seg i den individuelle 10 meter luftrifle-skytinga: – Nivået der er beintøft der ute i verden, asiaterne stiller utrolig sterkt.

– Huska ikke at det var så ille…

Etter en lang korona-pause blir det ekstra spennende å konkurrere på øverste internasjonale nivå:

– Jeg må innrømme at det var fint med gjennomkjøring i EM. For jeg huska ikke at det var så ille å stå der, med alt det presset.

– Men det funka bra. Og det var deilig å få bekrefta.

– Setter stor pris på all slags støtte

Her hjemme i Re har Jeanette en stor heiagjeng. Vi er mange som har fulgt stortalentet i årevis, og i dag kan vi høre en kollektiv OL-jubel i hjembygda.

– Jeg har en veldig god gjeng som støtter meg i Re. Også næringslivet, som støtter meg med viktige kroner for å få dette til.

– Jeg setter stor pris på all slags støtte. Nå i korona-tida har jeg fått vært en del hjemme, og da møter jeg stadig folk som følger med og er interesserte. Det er veldig moro og skikkelig fint!

– Har alltid digga OL

– Jeg husker OL i 2008, da var jeg 9 år gammel. Da hadde jeg alarm til å ringe og sto opp midt på natta, sånn klokka tre på natta, for å ikke gå glipp av noe.

– Det er utrolig kult å være en del av dette sjøl, forteller Jeanette.

Det blir avreise 17. juli, og da har OL-troppen vært samla i Oslo ett par ukers tid.

Ung OL-debutant

– Jeg sitter her og har en klump i halsen på dine vegne, men du virker veldig fattet – har OL-deltakelsen gått opp for deg?

– Jeg tar det med fatning, sikkert fordi jeg er så innstilt på å jobbe målretta videre. Dette har jeg lagt så mye ned i, at jeg bare gleder meg til å fortsette med det.

Dette blir Re-jentas første OL, men sikkert ikke det siste. 22-åringen er ung i skytteridretten, og kan ha mange, mange OL foran seg.

Første reaksjon til ReAvisa

Tor Idar Aune, sportssjef i Norges skytterforbund, melder at Jeanette er en av de fem norske skytterne som forbundet regner med at har størst mulighet for å lykkes i OL.

Sportssjefen la alt til rette for at ReAvisa var blant de aller første redaksjonene som fikk ett par ord med den OL-klare Re-jenta:

– Vi i Norges skytterforbund ønsker at trofaste lokalavisjournalister, som følger våre utøvere året rundt, får første intervju.

– Dette er en lagseier

Jeanette trekker sjøl fram det fantastiske laget hun er en del av:

– Jeg kommer meg ingen vei uten de andre. Dette er en lagseier, at vi er en så bra gjeng som vi er nå, som trekker hverandre opp og fram.

Her i Re har hun vært ganske så aleine som skytter på topp-nivå.

Frista mer med skyting enn ski

Den fantastiske skytterkarrieren begynte ganske så tilfeldig på poenglangrenn i Fon, da skyting inne i gymsalen frista mer enn å gå ute på ski. Det viste seg kjapt at Re-jenta var treffsikker som få.

I 2015 ble hun stemt fram som Årets idrettsnavn i Re.

Allerede den gangen var OL den store drømmen.

Sommer-OL i Tokyo er de 32. olympiske sommerlekene og skulle etter planen holdes i 2020, men på grunn av koronapandemien er lekene utsatt til 2021.

OL starter fredag 23. juli og avsluttes søndag 8. august.

