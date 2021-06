Kriseledelsen i Tønsberg diskuterer nå om det er behov for å sette inn nye tiltak.

Det er i en pressemelding tirsdag 15. juni 2021 at det informeres om funnet av delta-varianten av korona-viruset.

– Denne varianten sprer seg raskt

– Dette er en alvorlig situasjon. Vi vet at denne varianten sprer seg raskt og at fullvaksinerte også kan bli smitta. Nå diskuterer vi om det er behov for å sette inn flere tiltak for å forsøke å stoppe spredningen, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Så fort kriseledelsen har landa eventuelle nye tiltak offentliggjøres disse i kommunens kommunikasjonskanaler og i lokalpressen.

– Inntil ny beskjed kommer ber vi alle våre innbyggere om å holde ekstra god avstand til hverandre og følge de generelle smittevernsreglene nøye.

Les mer om korona-tida i Re.