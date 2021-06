EM-bronse og EM-sølv til Re: – En helt nydelig tur!

Endelig kunne Jeanette Hegg Duestad reise ut i verden og konkurrere med de beste igjen – og den treffsikre Re-jenta kommer hjem igjen med enda ett par medaljer i kofferten.

Jeanette Hegg Duestad (22) tok EM-bronse i Kroatia sist helg. ReAvisa gratulerer rett etter siste skudd satt, og får svar noen dager seinere:

– Tusen takk! Har dessverre ikke fått svart før nå, for det har vært litt av et kaos her nede etter bronsen!

– Veit vi er gode, men….

Storskytteren fra Re har ikke konkurrert med de beste på godt over ett år, så nervene var kanskje verre enn noen gang før?

– Jeg er veldig godt fornøyd med mesterskapet. Det er femten måneder siden sist vi har fått møte de beste, så hele laget var spente på hvor vi sto og hvordan det skulle føles å stå under skikkelig press igjen.

– Vi veit at vi har skutt solid hjemme i Norge over lang tid, men det er noe helt annet å stå på start i mesterskap.

God oppladning til OL

Jeanette starta mesterskapet med 10m og leverer en solid prestasjon som holdt til en femteplass i finalen.

Både under individuell skyting, mix team – der Jeanette vinner kvalifiseringa og blir nummer åtte i semi, og i lagskytinga – der hun ender som nummer fire i finalen, så skyter hun veldig godt.

– Jeg føler at jeg er der skal være nivåmessig. Dette mesterskapet var en veldig viktig erfaring inn mot OL for å se hva som skal være hovedfokus de neste seks ukene før avreise.

Tett oppunder verdensrekord-sum

Også på 50m ble det en femteplass. Og når det virkelig gjaldt i individuell konkurranse leverte Re-jenta nok en gang en solid innsats – denne gangen under ordentlig krevende forhold.

– Vinnersummen er det høyt nivå over – tangering av verdensrekord – så en tredjeplass rett bak de to foran meg på resultatlista, det er jeg meget godt fornøyd med!

– Klarer å holde teknikken god sjøl under mye trykk, og det er utrolig gøy, oppsummerer en strålende fornøyd Jeanette Hegg Duestad til ReAvisa.

– Betyr utrolig mye for meg

Og etter bronsemedaljen, håver det norske skytterlaget inn en sølvmedalje på lagøvelsen, med Jeanette på laget. Totalt ble det sju medaljer av tretten mulige til Norge i mesterskapet.

Det er tidenes beste EM-statistikk for Norge i sporten. Med Re-jenta som en veldig viktig bidragsyter. Hun er bare overlykkelig for å kunne skyte og konkurrere med de beste igjen:

– Har hatt en helt nydelig tur med verdens beste lag, vi står godt i alt sammen. Både opp og nedturer jobbes med felles og den gjengen er verdt utrolig mye for meg!

Les mer om Jeanette Hegg Duestad i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.