Re-jenta gir seg på toppnivå: – Tida var inne nå

Ellen Marie Folkvord har vært med på mye i sin fantastiske håndballkarriere, men: – Jeg glemmer aldri min første A-lagskamp for damelaget hjemme i Ramneshallen. Det var der grunnlaget ble lagt for all håndballmoroa som fulgte. Men nå legger Ellen håndballen på hylla.

– Jeg har vært veldig heldig og privilegert som har fått holde på med det som starta som en fritidsaktivitet og hobby, og som ble til noe mye mer, sier en takknemlig Ellen Marie Folkvord til ReAvisa.

Det var sist helg at Re-jenta, som har hatt tilhold i Hamar-distriktet og spilt i Eliteserien for Storhamar i en årrekke, annonserte på egne sosiale medier at hun legger opp.

VM-gull, EM-gull og OL-sølv

– Håndball har vært en favoritt og førstepri fra jeg starta med håndball tidlig på barneskolen. Vi var en fantastisk gjeng i Ramnes, av både spillere og trenere, som inspirerte meg til å satse.

– Glemmer aldri min første A-lagskamp for damelaget! Dette førte til sone-, regional- og juniorlandslag – og fantastiske minner i den forbindelse.

– Høydepunktet er helt klart junior-VM-gull i 2010 i Sør-Korea. Samme år vant vi også junior-EM i Ungarn. Og det ble sølv i OL i Beograd.

Storhamar for alle penga – hele håndballkarrieren ut

Ellen spilte for Ramnes fram til 2007 / 2008-sesongen. Derfra gikk turen til Larvik HK. – Der fikk jeg trene hver dag med mine forbilder. Å få være en del av en slik profesjonell gjeng var stort!

Deretter ble det Flint Tønsberg og 1. divisjonsspill, der Re-jenta bare var med på ett eneste tap i løpet av sesongen – og det ble opprykk til Eliteserien. Det var hennes første møte med øverste nivå i norsk håndball.

Så før 2013 / 2014-sesongen var håndballtalentet fra Ramnes klar for å ta enda et steg videre. Og da ble det Storhamar for alle penga – hele håndballkarrieren ut.

Tre medaljer i Eliteserien og to NM-medaljer

Miljøet i Storhamar har hele veien minna veldig om miljøet i klubben hun kommer fra her i Re, Ramnes IF. Derfor følte hun seg umiddelbart hjemme der, og med et så godt miljø har det vært lettere å takle alle opp- og nedturer som hører med i håndball.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være en del av denne klubben i åtte sesonger, det har gitt meg minner og venner for livet. De siste fire åra har det blitt tre sølv i Eliteserien og to NM-sølv.

– De tre siste sesongene har vi også klart å kvalifisere oss til Europacupen.

– Tida var inne

Men nå er Ellen helt klar på en ting: – Tida var inne for å avslutte nå.

– Planen er å studere litt videre på den utdannelsen jeg har tatt innen spesialpedagogikk, og kombinere det med full jobb som spesialpedagog ved en barneskole. Det blir nok litt travhest ved siden av også, forteller hun til ReAvisa.

– Så det blir ikke til å flytte hjem til Re med det første, men litt hyppigere besøk blir det nok med litt friere timeplan framover, forteller Ellen til ReAvisa.

Les mer om Ellen Marie Folkvord i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.