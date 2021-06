Sommerles er i gang: – Kom og lån og les!

– Det har vært en utrolig god deltakelse i Re i alle år, så vi satser for fullt i sommer igjen!

Fra og med denne uka er årets Sommerles-kampanje i gang, og den er fullstendig smittevernvennlig og korona-tilpassa som en heldigital lesekampanje på nett.

Revetal bibliotek er åpent for besøk; – kom og lån og les!, inviterer Anne Stavnem von Krogh, bibliotekmedarbeider på Revetal bibliotek.

Tett oppunder 500 Re-barn leser nesten 5.000 sider

– Fra 1. juni kan alle 1. til 7. klassinger i Re være med på Norges kuleste lesekampanje, sammen med barn fra hele Norge. I fjor deltok over 120.000 barn over hele landet.

Her i Re har antallet liggi på tett oppunder 500 barn som har lest nesten 5.000 bøker! I alle år var Re blant kommunene med flest deltakere i forhold til folketall.

– Her i Re har vi en tradisjon for veldig god deltakelse, og det satser vi på at fortsetter også som en del av Tønsberg kommune.

Styrker lesekompetansen gjennom sommeren

Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie, og dermed øke lesekompetansen i en periode der den vanligvis svekkes.

– Vi har som vanlig mange flotte premier på Revetal bibliotek som kan hentes etter hvert som deltakerne kommer opp et nivå.

– Og i høst kommer Sommeles-forfatter Mari Moen Holsve til Revetal bibliotek for å feire Sommerles med oss!

Kort om Sommerles:

Sommerles er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no (ekstern lenke). Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side.

Sommerles.no er for barn som begynner i 1. klasse og helt til de som slutter i 7. klasse.

Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august.

Barna får tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve. I år heter fortellingen: Den magiske regnskogen.

I tillegg til XP kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og kule premier som kan hentes på biblioteket!

Sommerles er utviklet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Snuti AS, og er nå en kampanje over store deler av landet.

Les mer om Revetal bibliotek i ReAvisa-arkivet.